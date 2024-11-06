Актер-военный Геннадий Попенко получил тяжелую травму на Запорожском направлении

Звезда фильма "Будинок "Слово": Нескінчений роман" Геннадий Попенко, который в начале полномасштабного вторжения с семьей был в оккупации на Киевщине, а затем встал на защиту Украины, вступив в ряды ВСУ, сейчас проходит реабилитацию после тяжелой травмы ноги. Это произошло во время военных действий на Запорожском направлении.

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Актер признался, травмировался во время тренировок. В тот момент неудачно упал и получил двойной перелом в области коленного сустава и тяжелое повреждение связок. Об этом он рассказал в интервью "Точка опори".

"Во время просто элементарной тренировки произошло падение. Падение неудобное, со столкновением. Во время столкновения уже произошел перелом. Затем произошло падение. Из-за этого у меня двойной перелом именно в коленном суставе, травмированы несколько групп связок, и самое страшное, что одна группа связок, передняя крестообразная, разорвана вообще. Ее нет, а она очень важна для того, чтобы держать колено на куче, как единый организм", – пояснил Геннадий Попенко.

Поэтому он отправился на реабилитацию, где прошел операции по восстановлению мышц и манипуляций с костями. Сейчас в его колене немало металла в виде болтов и титановых имплантов. "Какую-то новую связочку мне сварганили из моих связочек и сказали: "Иди гуляй, все будет хорошо", – добавил он.

Актер признался, учится контролировать свое колено, но оно "гуляет и не до конца слушается". "Но мы с ним пытаемся найти контакт", – с оптимизмом сказал Попенко.

Актер с детства увлекался военным делом. А уже с начала войны России в 2014 году планировал идти в армию. Однако его несколько раз считали непригодным к службе из-за состояния здоровья.

"2022 год – это вызовы совершенно иного масштаба. И поэтому нужно было организоваться всем украинцам, больным, не больным, веселым, грустным, абсолютно всем и совместно делать, и продолжать, и сейчас делать дело. Соответственно, тоже пошел стучаться в военкомат, но отказывали. Где-то с третьего раза сказали: "Окей, ты нам нужен. Здесь на севере на границе нужны люди, есть задача". Это была рота охраны при военкомате, но потому, что мало подразделений в целом было в этом районе, поэтому мы не выполняли функции охраны. Там были и антидиверсионные меры, там были и противодроновые, противоракетные меры, мы охотились за всем, что может бегать в лесу, летать над лесом и так далее", – рассказал он, чем занимался в начале полномасштабного вторжения РФ.

Сейчас актер работает в Культурном десанте – инициатива, объединяющая военнослужащих, которые до службы в ВСУ занимались искусством и культурной деятельностью.

Ранее Геннадий Попенко рассказывал OBOZ.UA, что думает о коллегах, которые с началом российского вторжения сбежали из страны и молчат о войне. По словам актера, он бы посоветовал украинцам не вспоминать публично таких артистов.

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