Актер, сыгравший Кузьму Скрябина, пошел на военные учения и рассказал, кем видит себя в ВС

Звезда фильма "Я, Победа и Берлин", актер Ивано-Франковского театра им. Ивана Франко Иван Блиндар признался, что пошел на военные учения, чтобы быть готовым "когда придет время". Знаменитость рассказал, что часто бывает на Востоке и считает, что таким образом он может привыкнуть к местности и не бояться присоединиться к войску.

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Этим Блиндар поделился в шоу ЖВЛ в рамках "Сніданку з 1+1". "Время от времени посещаю своих друзей на Востоке, чтобы не бояться, привыкаю к тем ситуациям. Хожу время от времени на обучение, тренируюсь по возможности, чтобы быть готовым в случае, если придет время, когда нужно будет призваться, – рассказал актер. – И так, в принципе, страх пропадает".

Звезда овладел тактической медициной, а сейчас учится управлять дронами: "Я с одноклассником своим связался, ездил к нему на Восток, мы с ним встретились там. А он работает оператором БПЛА, и он мне пульт подарил, я дома тренируюсь. Потом FPV-шка пошла, сейчас пойду на курс дополнительный на FPV".

Как известно, Иван Блиндар родился в Ивано-Франковске. После 9-го класса поступил в техническое училище, однако, записавшись в театральный кружок, быстро осознал, что хочет играть на сцене. На втором курсе юноша начал обучение в национальном университете Прикарпатья им. Стефаника, на факультете театрального дела. Сейчас Блиндар актер франковского драмтеатра, а украинцы могут знать 32-летнего артиста по роли Кузьмы Скрябина в фильме "Я, Победа и Берлин".

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