Актер Пьер Ришар обратился к Путину из-за войны в Украине: этому нет оправдания

Голливудский актер французского происхождения Пьер Ришар записал обращение к президенту-диктатору РФ Владимиру Путину с осуждением войны против Украины. Он подчеркнул, что действия военного преступника и его армии ничем нельзя оправдать.

Такой ролик звезда записала по просьбе Антона Геращенко высказать свою позицию по поводу зверств оккупантов в независимом государстве. С ним можно ознакомиться на YouTube-канале Anton Gerashchenko (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Артист подчеркнул, что знаком с Россией и Украиной и обе страны он любит и уважает, поэтому считает "ужасным" то, что совершают захватчики с украинцами.

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"Господин президент, я хорошо знаю Россию, хорошо знаю ее народ, который я люблю. Я хорошо знаю Украину и также хорошо знаю ее народ, который я тоже люблю, и меня разрывает на части от того, как российская армия вторглась в Украину. И "вторглась" – это слабо сказано", – подчеркнул актер.

Пьер Ришар выразил уверенность, что действия российского правительства и военных, а именно: убийства, мародерство и другие преступления невозможно понять и оправдать.

Действия солдат РФ француз назвал "варварством", а саму войну резко осудил.

"Это вторжение, которое превратилось в массовые убийства, я бы даже сказал, в варварство, настолько, что я уверен, нет ничего, что могло бы оправдать убийства женщин, детей и мирных жителей – это просто ужасно", – сказал он.

Также голливудский актер добавил, что каждый вечер просматривает новости и фото из Украины, и его "переполняют эмоции".

Он выразил восхищение украинцами, борющимися за свою независимость, и отметил, что высоко оценивает их смелость и самоотверженность в этой "омерзительной" войне.

Как сообщал OBOZREVATEL, другой французский актер Жерар Депардье также выступил против политики Кремля и осудил диктатора Путина. Он пообещал финансово помочь Украине после победы.