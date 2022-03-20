Актер Павел Еременко умер во время бомбардировки Чернигова: его не стало в день рождения невесты

В Чернигове во время бомбардировки стадиона Гагарина умер 24-летний актер социального театра и звукорежиссер Павел Еременко. В первый день войны вместе с отцом молодой человек пополнил ряды территориальной обороны и с оружием в руках пошел защищать родной город от российских оккупантов.

К Павлу и его папе присоединилась и невеста актера Оксана, передает "Суспільне". По окончанию войны влюбленные должны были сыграть свадьбу, однако в день рождения девушки, 12 марта, он погиб.

11 марта театрал с отцом охраняли стадион Гагарина, который на утро начали атаковать вражеские бомбы. Бойцы попали под обстрел, а Павла привалило плитой. Оперативно прибывшие на место медики госпитализировали пострадавших. Еременко-старшего спасти удалось, а младший скончался в больничной палате на руках у невесты-именинницы.

Видео дня

Подруга и коллега Павла Екатерина Бойко поделилась: "Его госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами. Но в тот день в Чернигове пропал свет. Сделать КТ не было возможности. Ему нужно было делать операцию, но мы не успели. 12 марта на руках невесты он скончался. Я до сих пор в это не верю".

Павла запомнили не только как талантливого актера, но и как доброго, благородного человека. За день до трагедии он просил друзей и сослуживцев из терробороны записать поздравление для невесты. Он так и не успел доделать для любимой сюрприз.

"Помню его в главной роли в спектакле о жизни Бетховена. Он так романтично и так самоотверженно играл. А сколько было сделано им благотворительных представлений для интернатов, реабилитационных центров и школ. Только за 7 лет он провел 15 таких спектаклей", – вспоминает погибшего героя куратор социального театра Марина Каранда.

Как писал OBOZREVATEL ранее, из-за обстрелов мирных жителей российскими оккупантами в Ирпене погиб украинский актер и телеведущий Паша Ли. В составе ВСУ он помогал эвакуироваться горожанам, которые оказались в эпицентре боевых действий. 33-летний герой снял своей бронежилет, чтобы спрятать от вражеских пуль детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!