Снял бронежилет и закрыл им детей от обстрела. Стало известно, как погиб актер Паша Ли

7 марта из-за обстрелов мирных жителей российскими оккупантами в Ирпене погиб украинский актер и телеведущий Паша Ли. В составе ВСУ он помогал эвакуироваться горожанам, которые оказались в эпицентре боевых действий. 33-летний герой снял своей бронежилет, чтобы спрятать от вражеских пуль детей.

Об этом в своем Instagram рассказала коллега Павла, известная украинская певица Камалия. Она сообщила, что актер ценой собственной жизни спас девятерых детей.

Также популярная артистка отметила, что тяжелые ранения получил ее модератор Дмитрий. Сейчас за его жизнь борются медики в госпитале.

"Мой модератор Дима получил тяжелые ранения в живот, спину, пуля прошла на вылет, обе ноги! Вместе с Пашей Ли они служили в одном батальоне. Оба были тяжело ранены при эвакуации людей с горящего дома в городе Ирпень. Они сняли свои бронежилеты и ими укрывали детей от пуль российских орков. Все 9 детей спасены! К сожалению, Пашу Ли не удалось спасти... Слава нашим украинским героям" – рассказала Камалия поклонникам.

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Напомним, до полномасштабного вторжения России в Украину Паша Ли жил и работал в Ирпене. С февраля 2022 года он стал ведущим дневной развлекательной программы на телеканале "ДОМ". Многим поклонникам Павел запомнился как участник пятого сезона вокального шоу "Х-Фактор" (СТБ).

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