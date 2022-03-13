Нагиев тонко подколол Путина и дал понять, что поддерживает Украину

Популярный российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину никак не комментировал ситуацию. 12 марта шоумен впервые нарушил молчание, опубликовав в сети видео под композицию "Поезд в огне" группы "Аквариум". Поклонники уверены, что таким образом артист тонко намекнул на свое отношение к агрессии Кремля.

"По новым данным pазведки, мы воевали сами с собой", – поется в треке. Ролик Дмитрий разместил на личной странице в Instagram, якобы прощаясь с подписчиками из-за блокировки приложения на территории России.

На черно-белом видео актер пристально смотрит в объектив камеры и бреет голову.

"До свидания. Мы обязательно встретимся. Я вас люблю, несмотря на терпкий вкус утерянных надежд. Как говорил мой дед, перед причастием: "Что ж я, старый, натворил?", – подписал публикацию звезда.

Видео дня

По мнению комментаторов, в этих словах есть отсылка к президенту-диктатору Путину.

В тексте фоновой песни на видео Нагиева есть слова, которые четко описывают реальность современной России: "Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. А земля лежит в ржавчине, церкви смешали с золой. И если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой".

Фанаты уверены, что таким аккуратным способом шоумен показал свое негативное отношение к действиям российской власти и армии, якобы намекая – война в Украине уничтожила и Россию.

"Очень тонко", "Песня соответствует действительности", "Очень символично выбрана песня", "Тонко, но внятно", "Мы все поняли. Спасибо за позицию", – писали интернет-пользователи.

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