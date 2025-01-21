Актер Лесь Заднепровский рассказал, как оказался в имении легендарного Пьера Ришара: бросился обниматься, когда услышал об Украине

Популярный актер Лесь Заднепровский, до полномасштабного вторжения, много путешествовавший по Европе, рассказал об одной из невероятных экскурсий: артист с женой попали домой к легендарному Пьеру Ришару. Знаменитый француз – владелец имения Chateau Bel Eveque, где имеет несколько гектаров виноградников.

Видео дня

По словам Леся Заднепровского, французский актер время от времени устраивает экскурсии по своему домовладению. И на одном из таких мероприятий удалось побывать супругам Заднепровским. В интервью OBOZ.UA артист поделился подробностями встречи.

"Раз в месяц Пьер Ришар устраивает у себя, во Франции, день открытых дверей, – рассказывает Лесь Заднепровский. – Он известен винодел, имеет свои виноградники. Когда мы с женой имели честь побывать на такой экскурсии, я обратился к нему по-французски, сказал, что актер из Украины. Он так обрадовался, бросился с нами обниматься, фотографироваться. Оказывается, что накануне имел представления в Киеве. И этот визит оставил очень теплые воспоминания".

"Пьер подарил нам две бутылки вина с автографом. Я свою выпил, а жена – сохранила. Она теперь наверняка баснословных денег стоит. Пьер Ришар уже к тому времени был довольно стареньким, но таким мощным! И глаза – живые, очень молодые", – добавил Заднепровский.

Ранее OBOZ.UA писал, что французский актер Пьер Ришар в начале полномасштабного вторжения записал обращение к президенту-диктатору РФ Владимиру Путину с осуждением войны против Украины.

Полное интервью с Лесем Заднепровским читайте здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!