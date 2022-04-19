Актер Константин Войтенко записал жесткое обращение к женам российских военных и показал им кадры фильма 'Груз 200'

Украинский актер Константин Войтенко обратился к женам российских военных, в частности к россиянке Ольге Быковской, посоветовавшей своему супругу насиловать украинок, заявив, что совсем скоро война закончится победой Украины. Он призвал их ожидать трупов своих погибших "муженьков-угольков" дома.

Актер привел в пример сцену из фильма "Груз 200", который, по его словам, точно передает реальность жен русских солдат. Соответствующее видео Константин Войтенко опубликовал на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Так вот, война скоро закончится нашей победой и позорным проигрышем вашей армии. Одна из проблем, с которой мы столкнемся, куда девать трупы ваших мужей. Я начал изучать этот вопрос и увидел, что Кабмин уже решил, что решать с телами оккупантов", – сказал Войтенко.

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Актер процитировал постановление Кабинета министров Украины о том, что после накопления тел в моргах или пунктах сбора, будет обеспечена доставка погибших российских военных в единый центр, из которого потом будет производиться их дальнейшая транспортировка, с конечным пунктом назначения в РФ.

"То есть, мы вам доставим ваших муженьков-угольков, передадим вашему руководству, а уже они точечно будут отправлять по адресам, то, что осталось от ваших мужей", – подчеркнул он.

Константин Войтенко начал представлять, как это будет происходить, и вспомнил сцену из фильма "Груз 200". По его словам, главный герой милиционер символизирует власть.

"Вспомнил замечательный фильм вашего русского режиссера, про вашу страну и что самое главное про вас, русских людей. Фильм с незамысловатым названием, но очень точно отображающим вашу реальность. Это явно обезумевший человек и мне кажется, он очень сильно на кого-то похож. Так что невесты ждите! Скоро вам женихов привезут", – подытожил актер.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что телеведущий Дмитрий Комаров записал обращение к Вооруженным силам Украины и их женам, отметив, что они герои и все ими гордятся.