Телеведущий Дмитрий Комаров обратился к военным ВСУ и их женам: вы лучшие, ваши мужья и отцы – герои. Видео

Известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров записал обращение к Вооруженным силам Украины. Он заявил, что наши воины герои и все ими гордятся.

Соответствующее обращение Комаров опубликовал на своей странице в Instagram 5 марта. Ведущий сказал родным бойцов, что их отцы и мужья – настоящие герои (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"5 марта 2022 года – десятый день идет война с Россией. Я хочу обратиться к нашим Вооруженным силам. Украинские военные, мужики, мы гордимся вами. Вы – настоящие герои, вы – сила и стена. Мы вас очень любим, и мы все вместе с вами. Жены украинских военных – ваши мужья настоящие герои. Дети украинских военных – ваши отцы настоящие герои. Мы обязательно победим", – сказал Комаров.

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В завершение он добавил на украинском: "Збройні сили найкращі, ми віримо у вас, мі обов’язково переможемо. Слава Україні".

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