'Ступка доставал крепенькое...' Горянский признался, как с помощью хитростей подружился с Барбарой Брыльской

Народный артист Украины Владимир Горянский назвал коллегу, польскую актрису Барбару Брыльску, которая публично выступает против войны в Украине, умным человеком. В свое время актеры вместе снимались в Киеве в картине "Странное Рождество".

Об этом артист рассказал в интервью OBOZ.UA. Актер признался, что на съемочной площадке приходилось прибегать к уловкам, чтобы подружиться с Барбарой.

На съемках картины "Странное Рождество" актер не сразу нашел общий язык с известной полькой. "Она играла большую роль, приходилось учить много текста, поэтому была сначала напряженная, – вспоминает Горянский. – Съемки проходили в санатории под Киевом, и там для нас накрывали роскошные обеды. Актерский состав был небольшой. Богдан Ступка доставал чего-то крепенького – угощал. Но немного! Когда заканчивали съемки, мы оставались в гримерке пообщаться. В непринужденной обстановке мы и наладили такими уловками контакт. Выяснилось, что Барбара – прекрасная женщина, с юмором".

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"Ну видите, она умный человек, потому и поддерживает нас", – прокомментировал Горянский резонансные заявления Барбары Брыльской по поводу российской агрессии.

Как известно, польская актриса Барбара Брыльска публично поддержала Украину в жестоком противостоянии с Россией. В одном из интервью артистка поделилась своими нелестными впечатлениями от увиденного в России, куда часто приезжала на съемки. По ее словам, жить хорошо в РФ можно только в двух городах: Москве и Санкт-Петербурге: "Другой народ посмотрите, как живет: Омск, Новосибирск... Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолета. Там везде нищета, там невозможно жить. Простые люди в России страдают от людей, которые не могут поделить власть, которая дрожит за свои деньги. Россияне должны понять, что жить в этом г*вне нельзя".

Польская актриса поддержала коллегу, российскую актрису Лию Ахеджакову, которую из-за публичного осуждения войны в Украине выгнали из родного театра в Москве, где та проработала почти полвека. Актрисы вместе снимались в фильме "Ирония судьбы". Брыльска призвала Ахеджакову уехать из страны, а травящих ее россиян назвала "проклятыми Богом людьми". В отместку в Госдуме предложили с помощью компьютерных технологий стереть лицо Барбары Брыльской из фильма "Ирония судьбы".

Ранее OBOZ.UA писал, что Владимир Горянский шокировал подробностями увиденного в родном городе, оккупированном россиянами.

Полное интервью с Владимиром Горянским читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 29 октября.

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