Ахеджакова о ситуации в России: хватит уже молчать

Российская артистка Лия Ахеджакова прокомментировала митинги в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального и общую ситуацию в России.

В интервью для издания "Настоящее Время" Ахеджакова рассказала, что время молчать уже прошло. Звезда также высказала свое мнение, стоит ли выходить на акции протеста.

"Мне кажется, пришло время, когда хватит уже молчать. Хватит говорить: "Я не лезу в политику". Потому что она лезет к тебе. Вообще порядочный человек сейчас не должен молчать. Знаете, как у Галича: "Промолчи, промолчи – попадешь в палачи", – заявила актриса.

Также Ахеджакова прокомментировала ситуацию, которая случилась с Алексеем Навальным, когда тот вернулся в Россию, спустя некоторое время. Она заявила, что поступок арестованного оппозиционера – это колоссальное мужество. Также знаменитость поддержала Навального и сообщила, что она ивсе ее друзья боятся на Алексея.

"Этот человек рискует своей жизнью. Он воскрес, понимаете, воскрес из мертвых. Они его убили, но он воскрес для своих последующих поступков. И когда он в Шереметьево говорил, что сегодня самый счастливый день за пять месяцев, я сразу вспомнила: "Еду я на родину, говорят – уродина. А нам она нравится, хоть и не красавица". Это трагическое ощущение счастья в момент, когда несчастье", – рассказала актриса.

На вопрос, пойдет ли Ахеджакова наакцию протеста, ответила, что она плохо передвигается после того, как переболела на COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лия Ахеджакова на прощании с Валентином Гафтом произнесла трогательную речь. Она вспомнила самые яркие моменты, связанные с покойным артистом.