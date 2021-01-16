Госпитализированная Ахеджакова планировала устроить побег из больницы

Российская журналистка Елена Рыковцева сообщила, что артистку Лию Ахеджакову выписали из московской больницы, где она проходила лечение. Отметим, что ранее в СМИ появлялась информация о госпитализации женщины, но позже она ее опровергла.

Как оказалось, Ахеджакова хотела сбежать из медучреждения. Об этом Рыковцева написала на своей странице в Facebook.

Стало известно, что актрису выписали несколько дней назад, и она пока чувствует слабость. По словам журналистки, из больницы знаменитость "рвалась на волю с яростью тигрицы".

"Вот Басику (Олегу Басилашвили) удалось ноги унести. Может быть по знакомству?! Мне тоже надо устроить побег!" – говорила Ахеджакова.

Кроме того, Рыковцева отметила, что разговаривать с женщиной – это сплошной хохот.

"Я же по жизни не смотрю телевизор. Я YouTube смотрю. А тут в палате только телек. Когда читать устаешь, включаешь. И вот день и ночь наслаждаюсь пропагандонами. Для меня полная неожиданность, до какой степени это мусорный ящик. Мне уже сон приснился, что у меня во всех сосудах синтетический мусор. И я его чищу, чищу", – рассказывала актриса.

Также знаменитость сообщила, что однажды разговаривала по телефону с Эльдаром Рязановым и сказала ему: "Эльдар Александрович, что вы несете?! Нас прослушивают". На что тот ответил: "Не волнуйтесь! Кругом халтура".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российскую актрису 71-летню Ирину Муравьеву госпитализировали с COVID-19. Сначала артистка пожаловалась на озноб, головные боли, першение в горле и температуру.