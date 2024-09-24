Адвокат Пронин объяснил, почему защищал российского рэпера Элджея от СБУ и не принялся за дело Моргенштерна

Известный украинский адвокат Евгений Пронин признался, почему в 2020 году взял в работу дело российского рэпера Элджея (Алексей Узенюк). Тогда СБУ запретила артисту въезд в Украину из-за видео, на котором певец якобы выступал на территории оккупированного Крыма и интервью, где он высказывал пророссийские взгляды.

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Тем не менее, Пронину удалось доказать – доказательства были сфальсифицированы. "Я защищал не Элджея, я защищал право. То есть все имеют право на адвоката, но мне это дело было интересно", – объяснил адвокат в разговоре с Сергеем Лиховидой. Гость добавил, что интерес базировался на том, чтобы доказать ошибку Службы безопасности.

"У них не было законных оснований. Он никогда не посещал Крым. И я увидел перед тем, как вступать в это дело, претензии от правоохранительных органов, которые были высказаны Элджею", – продолжил общественный деятель. Тогда за основу дела приняли видео с концерта рэпера в Чебоксарах, однако выдали его за выступление в Ялте.

Вторым аргументом стало якобы интервью певца, где он говорит, что "Крым – это территория России". Однако, как оказалось, это были слова совсем другого человека, а сам Элджей подобных интервью не давал. "У Элджея нет ни одного интервью на YouTube, потому что он два слова связать не может", – добавил Пронин.

После того, как адвокат предоставил собственные доказательства – украинский суд снял запрет с россиянина. "И тогда Служба безопасности Украины сказала, что мы согласны с этим решением. И соответственно этим согласованием было то, что они не подавали апелляцию. Они не обжаловали это решение, потому что все все понимали на тот момент", – вспомнил адвокат.

Пронин также рассказал, почему отказал не менее известному российскому рэперу Моргенштерну, принявшему решение судиться с СБУ. В конце 2019 года исполнитель на концерте в Одессе назвал траур, объявленный в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, "йо**ной показухой".

"Моргенштерн действительно, кажется, судился тогда с СБУ, но проиграл, – отметил гость. – Они так решили, что услуги были дорогие, но у него дело было бесперспективным на самом деле". По словам адвоката, команда рэпера хотела воспользоваться "теми же документами, которыми выиграли дело Элджея", а самому Пронину ситуация показалась неинтересной.

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