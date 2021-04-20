Адель завела роман с другом детства – СМИ

Британская певица 32-летняя Адель начала тайно встречаться с другом детства. Пара завела отношения еще в прошлом году.

Об этом сообщает издание Closer со ссылкой на собственные источники. По словам инсайдера, знаменитость пока не планирует рассекречивать имя своего избранника.

Известно, что романтические чувства возникли неожиданно, после того как Адель вернулась домой в Лондон в 2020 году, когда карантинные ограничения были ослаблены.

"Их дружба приняла неожиданный оборот после вечеринки с общими друзьями. Тогда они оба поняли, что имеют чувства друг к другу. Учитывая то, что у них уже была основа дружбы, дела пошли быстро, и они оба очень счастливы", – сказано в источнике.

Инсайдер добавил, что также пара уже мечтает о детях в будущем.

Напомним, в сентябре 2019 года Адель развелась со своим супругом, бизнесменом Саймоном Конекки. В браке у них родился сын Анджело Джеймс. После развода Адель начала тщательно скрывать свою личную жизнь.

Адель – британская певица, автор-исполнитель и поэтесса, лауреат 15 премий Грэмми и первый музыкант, сумевший выиграть в номинациях "Альбом года", "Запись года" и "Песня года" дважды. Песня "Skyfall" в её исполнении получила премии "Оскар" и "Золотой глобус".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация о том, что британская певица Адель завела роман с популярным в Европе рэпером Skepta, но звезда опровергла эти слухи.