Адель, The Rolling Stones, Пол Маккартни и другие: в Лондоне планируется мощный концерт в поддержку Украины – СМИ

В Лондоне планируется мощный благотворительный концерт в поддержку Украины, в рамках которого на сцену выйдут легендарные знаменитости. Среди них: Адель, The Rolling Stones, Пол Маккартни и многие другие.

Такую информацию распространило британское издание The Sun. По словам источника, шоу состоится 24 июня этого года на лондонском стадионе "Уэмбли".

Предстоящий концерт, как отмечается в СМИ, станет мощным актом поддержки для украинцев и непосредственно президента Владимира Зеленского, а кроме этого "усилит давление на российского тирана Владимира Путина".

Благотворительное шоу планируют транслировать по всему миру. Журналисты пишут, что оно должно быть грандиозным. Более того, некоторые артисты, по словам источника, уже дали согласие на выступление.

Так, среди тех, кого ожидают увидеть на сцене 24 июня, помимо Адель, The Rolling Stones и Пола Маккартни, также присутствуют Пинк, Florence and the Machine, The Killers и U2.

"Это будет грандиозно. Это будет огромный, настоящий A-list концерт в глобальном масштабе. Он планировался давно, и теперь назначена дата на стадионе Уэмбли. Конечно, существует понимание того, что привлечь многих суперзвезд не удастся в относительно короткие сроки. Но организаторы оптимистичны в том, что некоторые из тех, с кем они вели переговоры, уже дали свое согласие. Для таких звезд, как U2 и Боно, которые публично высказывают свое мнение о войне, это кажется прекрасной возможностью продолжать напоминать миру о всей серьезности ситуации в Украине. Событие такого масштаба может оказать реальное политическое давление и на россиян", – комментирует инсайдер.

Отмечается, что дата концерта совпадает с фестивалем Гластонбери, а потому это исключают выступление некоторых громких имен. Тем не менее, источники уверяют, что список звезд будет "особенным".

Как писал OBOZREVATEL, Пол Маккартни выразил мощный акт поддержки украинскому народу в борьбе с российскими захватчиками. Артист начал концерт в Бостоне со зрелищного выхода на сцену с огромным флагом Украины в руках.

