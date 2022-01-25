Адель отменила концерты в Лас-Вегасе из-за скандала, а не коронавируса: инсайдер раскрыл подробности

Британская поп-исполнительница Адель на прошлой неделе отменила свои живые выступления в Лас-Вегасе, которые должны были состояться впервые за пять лет. На тот момент она объяснила срыв концерта коронавирусом, которым, по ее словам, заболела половина команды. Однако СМИ выяснили, что причина кроется в другом.

Издание Daily Star со ссылкой на инсайдера пишет, что выступления артистки были отменены за несколько часов до начала из-за трюка, в котором она отказалась принимать участие. Адель якобы должна была петь, стоя посреди огромного бассейна, но, увидев в последний момент декорации, она сравнила их со старым прудом.

Видео дня

"Когда она увидела готовый дизайн, она отказалась принимать участие. Адель описала бассейн как "мешковатый старый пруд" и наотрез отказалась стоять посреди него", – рассказал инсайдер.

Замысел состоял в том, чтобы наполнить бассейн водой на съемочной площадке в то время, как Адель должны были поднимать на крановом механизме. Таким образом планировалось передать иллюзию, что она плывет по воде.

Но звезде такая идея не понравилась.

Коротко о знаменитости:

Адель – британская певица 1988 года рождения из Тоттенема (Англия). Первый альбом выпустила в 19 лет. Спустя три года получила награды "Грэмми". Была замужем за Сайманом Конеки. Есть сын. В 2019 году Адель развелась, а сейчас строит отношения со спортивным агентом Ричем Полом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Адель записала видео, на кадрах которого предстала в слезах из-за отмены концерта. Она пообещала фанатам, что вскоре проинформирует о новых датах шоу, но пока ничего не добавила по этому поводу.