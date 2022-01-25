Адель отменила концерты в Лас-Вегасе из-за скандала, а не коронавируса: инсайдер раскрыл подробности

Ульяна Виноградова
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Адель отменила концерты в Лас-Вегасе из-за скандала, а не коронавируса: инсайдер раскрыл подробности

Британская поп-исполнительница Адель на прошлой неделе отменила свои живые выступления в Лас-Вегасе, которые должны были состояться впервые за пять лет. На тот момент она объяснила срыв концерта коронавирусом, которым, по ее словам, заболела половина команды. Однако СМИ выяснили, что причина кроется в другом.

Издание Daily Star со ссылкой на инсайдера пишет, что выступления артистки были отменены за несколько часов до начала из-за трюка, в котором она отказалась принимать участие. Адель якобы должна была петь, стоя посреди огромного бассейна, но, увидев в последний момент декорации, она сравнила их со старым прудом.

Адель отменила концерт, потому что ей не понравились декорации.
Видео дня

"Когда она увидела готовый дизайн, она отказалась принимать участие. Адель описала бассейн как "мешковатый старый пруд" и наотрез отказалась стоять посреди него", – рассказал инсайдер.

Адель не захотела выступать в бассейне.

Замысел состоял в том, чтобы наполнить бассейн водой на съемочной площадке в то время, как Адель должны были поднимать на крановом механизме. Таким образом планировалось передать иллюзию, что она плывет по воде.

Но звезде такая идея не понравилась.

Коротко о знаменитости:

Адель – британская певица 1988 года рождения из Тоттенема (Англия). Первый альбом выпустила в 19 лет. Спустя три года получила награды "Грэмми". Была замужем за Сайманом Конеки. Есть сын. В 2019 году Адель развелась, а сейчас строит отношения со спортивным агентом Ричем Полом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Адель записала видео, на кадрах которого предстала в слезах из-за отмены концерта. Она пообещала фанатам, что вскоре проинформирует о новых датах шоу, но пока ничего не добавила по этому поводу.

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