Адель объявила о перерыве в музыке на неопределенный срок: фанаты озадачены. Видео

Во время одного из своих концертов в Мюнхене (Германия) известная английская певица Адель шокировала фанатов дальнейшими планами на творческую карьеру. 36-летняя артистка объявила, что собирается взять перерыв в музыке на длительный срок.

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Неожиданное заявление исполнительницы попало на видео поклонницы, которое она опубликовала в своем TikTok. Знаменитость не рассекретила причину внезапной паузы, однако отметила: будет скучать по фанатам.

"У меня впереди еще 10 выступлений, но после них я не увижу вас еще слишком долго. Однако вы всегда будете в моем сердце", – сказала певица.

Ценители творчества Адель были озадачены неожиданным решением своего кумира. В комментариях под опубликованным видео поклонники оставили печальные сообщения с просьбой не покидать сцену.

"Пожалуйста, не оставляй нас!"

"Она дала нам так много…"

"5 лет тьмы и ждем еще один "взрывной" трек".

Однако нашлись и те пользователи сети, которые предположили: причиной перерыва в музыке могут стать грядущие изменения в личной жизни исполнительницы.

"Мне кажется, что Адель собирается родить еще одного ребенка со своим женихом, жениться и жить нормальной жизнью".

"Я уверена, она планирует иметь еще одного ребенка".

Впервые о своих планах взять перерыв в музыке Адель заговорила в июле этого года. Во время одного из интервью знаменитость отметила, что пока не имеет никаких планов по созданию новой музыки: "Я хочу большого перерыва в конце концов. Думаю, что хочу заняться другими творческими делами, хотя бы ненадолго".

Ранее OBOZ.UA рассказал, как изменилась певица Адель, еще совсем недавно не верившая в себя.

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