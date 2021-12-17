Порноактриса из "Холостяка" выходит замуж

Бывшая порноактриса Анастасия Распутина (псевдоним – Адель Асанти) помолвилась. Личность мужчины, за которого должна выйти замуж участница 11-го сезона шоу "Холостяк" (СТБ), не раскрывается.

25-летняя модель намекнула на то, что ей сделали предложение, в своем Instagram-аккаунте. Она опубликовала фото десерта, который ей подали в ресторане, с надписью "Happy wedding" ("Счастливой свадьбы").

В посте экс-участница "Холостяка" не уточнила, что это означает, а лишь оставила эмодзи с кольцом и сердечком.

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В комментарии "ТСН" Распутина призналась: это фото было сделано после помолвки. Журналисты попытались узнать подробности, но бывшая актриса взрослого кино их не раскрыла, "чтобы не сглазили".

Известно, что событие произошло на индонезийском острове Бали, где отдыхает Распутина и ее жених.

В своем Instagram-посте модель отметила российское Event-агентство, работающее на Бали. Возможно, оно помогло в организации помолвки или же будет организовывать свадьбу.

В комментариях подписчики Адель Асанти поздравили ее с радостным событием и пожелали огромной любви.

Напомним, что Распутина весной 2021 года приняла участие в романтическом реалити "Холостяк-11". Его главным героем был бизнесмен Михаил Заливако.

Уже в конце марта украинка сама покинула шоу, приняв такое решение во время вечеринки. Она объясняла, что не хочет находиться в токсичной атмосфере.

Коротко о знаменитости:

Анастасия Распутина (Адель Асанти) – 25-летняя экс-актриса фильмов для взрослых, экс-участница "Холостяка-11". Родом из города Каменское (Днепропетровская область).

Свою семью, как и отношения, модель тщательно скрывает. Известно, что у нее есть брат.

Впервые снялась в фильме для взрослых, который снял режиссер Пьер Вудман, в 2018 году. Играла в более чем 30 порнороликах. В 2020-м ее работа была номинирована на порнофестивале AVN AWARDS.

Признавалась, что в 16 лет впервые попробовала наркотики и начала продавать их подросткам. Употреблять запрещенные вещества перестала в том же году – когда узнала о беременности. В 16 лет она сделала аборт.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как сложилась судьба самых скандальных участниц украинского "Холостяка" после проекта. Адель Асанти, к примеру, часто светится на публичных мероприятиях в довольно откровенных образах. А летом-2021 она прибегла к услугам пластического хирурга и сделала липосакцию боков и липомоделирование ягодиц.