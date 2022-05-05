Известная советская и украинская актриса Ада Роговцева сравнила россиян с маньяками, которых можно остановить, только убив. Звезда подчеркнула, что после увиденного на Донбассе и других областях Украины не чувствует к гражданам РФ ничего, кроме гнева и желания проклинать.

Также, по мнению артистки, изверги переходят границу, угрожая миру ядерным оружием. Такой комментарий раздался в интервью "Укринформ" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На вопрос, отважатся ли россияне использовать оружие массового поражения или все же выберут сосуществование с миром, знаменитость сравнила их с маньяками.

"Ты знаешь, вот есть маньяк. Он режет ребенка, насилует, а потом спокойно возвращается домой к своим детям, к жене, идет на работу. А в следующий раз снова берет мальчика или девочку и насилует и режет. Его можно остановить, только убив. Так и здесь. Это все – как болезнь маньяка ", – объяснила Ада Роговцева.

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Актриса объяснила, что шантаж ядерным оружием – не предел зла, что готовы причинить Украине изверги, а уже "запределие".

Даже несмотря на многолетнюю работу и проживание в России, звезда заверила, что ужасы, которые совершила российская армия в ее родной стране, нельзя простить.

"Только гнев и проклятия! Больше ничего. У меня ведь не просто связи. Я там работала 60 лет. Было время, когда меня в России любили больше, чем в Украине. Уважали, любили, все-все было! Но так, как они относятся к моему народу, к моей культуре, к моей истории, моей земле – я простить не могу", – говорится в комментарии.

Точкой невозврата для себя Ада Роговцева назвала 2014 год, когда диктатор Путин позволил себе оккупировать восточные области Украины и развязать локальную войну.

"У меня предел был 2014 год. Я же все эти годы была там, на передовой, в окопах. Все эти годы, постоянно. Я знаю, о чем говорю. С 14-го года я хороню родных мне людей, украинцев. Я умираю вместе с ними. Поэтому для меня эта война – продолжение той. Поэтому я даже не помню первых дней", – сказала украинка.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Ада Роговцева доступно объяснила, почему можно и нужно ненавидеть россиян. 84-летняя звезда кино отметила, что Россия оставляет после себя смерть и забирает награбленное имущество жестоко убитых украинцев.