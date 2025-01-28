'Эта проклятая страна...' Коллега Ады Роговцевой рассказала, о чем легендарная актриса говорит за кулисами

Актриса Надежда Хильская ("Вызов", "Скорая", "Обещание Богу", "Родительский комитет") раскрыла подробности своих разговоров вне съемочной площадки с легендарной актрисой Адой Роговцевой. Артистки снимаются вместе в продолжении популярного сериала "Кофе с кардамоном".

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Об этом Надежда Хильская рассказала в интервью OBOZ.UA. Ада Роговцева приняла предложение сняться в кино после долгого перерыва – она не работала на съемочной площадке около трех лет.

Надежда Хильская говорит, что Ада Николаевна играет в сериале ее ближайшую родственницу: "Моя семья по роли – это Александр Кобзарь, который играет моего брата, Ада Роговцева – моя мама. Мы много общаемся вне кадра. Она рассказывает об огромном опыте в кино, своей жизни. Очень болеет за Украину. Говорит, эта проклятая страна, не хочу называть ее вслух, не дает нам жить столько лет! Ада Николаевна невероятная".

"Страшно хотелось сыграть в историческом кино, я мечтала себе такую роль. Моя героиня – очень положительный, не отрицательный персонаж, которых часто играю. Я очень счастлива – и актеры невероятные, и атмосфера прекрасна, и режиссер классный", – добавляет актриса.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ада Роговцева категорически выступила против возможных переговоров с Россией по поводу войны. А еще она лаконично объяснила, какую национальную идею нужно придерживаться украинцам, чтобы не потерять государство. Эти слова люди говорят чуть ли не каждый день последние 2,5 года, но немногие обдумывают их подлинный смысл. "Слава Украине! Героям слава! Слава нации! Смерть врагам! Украина превыше всего!" – сказала артистка.

Ада Роговцева – легенда украинского кинематографа и театра, которая в свои 87 лет активно участвует в жизни Украины. Имеет более 150 ролей в театре – больше всего запомнилась ролью Гелены в пьесе "Варшавская мелодия". Сниматься в кино начала с 18 лет, играет более 100 ролей в кино.

Полное интервью с Надеждой Хильской читайте здесь.

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