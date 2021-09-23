'Абсолютная ватница': скандальная Лариса Гузеева резко высказалась о Крыме. Видео

Известная российская актриса, телеведущая и звезда шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева сделала громкое заявление о Крыме. Она считает, что полуостров российский, а она "абсолютная ватница".

Соответствующую позицию Гузеева обозначила в интервью для Youtube-шоу "Скажи Гордеевой". На вопрос будет ли Гузеева либеральной бабушкой, телеведущая ответила, что "она не либерал" и перешла на политическую тему (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я вообще не либерал. Я – Крымнаш, мой. Мне очень нравится Москва. Мне нравится, что происходит. Да, я ватница абсолютная", – заявила Лариса Гузеева.

Видео дня

Журналистка попыталась вернуться к вопросу о "либеральной бабушке" и услышала, что Лариса Гузеева против вседозволенности детям.

"Зачем? Это же разрушительно все позволять. Когда мои дети росли, они должны были усвоить одно слово "опасно" – розетки, кипяток. А на все остальное можно не нудить. Когда я чувствую, что беда будет – тогда я жесткая", – сказала Лариса Гузеева.

Коротко о знаменитости:

Советская и российская актриса, телеведущая Лариса Гузеева родилась в 1959 году Буртинском поселке (Оренбургская область) в семье учительницы. Является заслуженной артисткой РФ, членом общественной организации "Союз кинематографистов России".

Большую популярность приобрела благодаря роли Ларисы Огудаловой в картине Эльдара Рязанова "Жестокий романс". Второй раз широкую известность ей принесло участие в программе "Давай поженимся" в 2008 году. Теперь она является бессменной ведущей и свахой Первого канала.

Гузеева всегда пользовалась огромной популярностью у мужчин. У нее были романы с актерами Сергеем Шакуровым, Никитой Михалковым, Дмитрием Нагиевым, грузинским филологом Кахой Толордавой, от которого Лариса вскоре забеременела и в 1992 году родила сына Георгия. За месяц до родов они поженились, но вскоре развелись.

Также Лариса Гузеева попробовала построить отношения с бизнесменом Игорем Бухаровым. В 1999 году она забеременела и родила дочь Ольгу.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Лариса Гузеева призналась, что не раз была в романтических отношениях с женатыми мужчинами.