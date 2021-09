Легендарная группа ABBA воссоединилась для выхода первого альбома за последние 40 лет. Видео

Шведский поп-квартет АВВА после 40-летнего перерыва в карьере воссоединился, чтобы в 2021 году выпустить новый альбом Voyage. Две песни – I Still Have Faith in You и Don't Shut Me Down – обнародовали в среду, 2 сентября.

Как передает The Guardian, новые треки непохожи на предыдущий альбом группы The Visitors, который фанаты услышали в 1981 году. В то же время музыка выполнена в стиле АВВА.

Фортепианная баллада I Still Have Faith in You посвященная дружбе между музыкантами, а сингл Don’t Shut Me Down рассказывает о любви. Балада сопровождается клипом с архивными фотографиями и видео с исполнителями (чтобы послушать песни, доскролльте страницу до конца).

Альбом опубликуют полностью 5 ноября. Участники группы раскрыли, что в Voyage войдет также рождественская песня.

Более того, Бенни Андерссон, Агнета Фельтског, Анни-Фрид Лингстад и Бьорн Ульвеус анонсировали серию концертов, названную ABBA Voyage. Начало запланировано на май-2022, а билеты начнут продавать уже 7 сентября.

Интересно, что в ходе выступления будут использоваться компьютерные технологии. На сцене выступят "цифровые версии" молодых исполнителей вместе с группой и живым оркестром из 10 человек.

"Было так приятно снова работать с группой. Я так доволен тем, что мы сделали", – прокомментировал возвращение АВВА Люнгстад.

Он назвал Андерссона и Ульвеуса "исключительно талантливыми, поистине гениальными авторами песен".

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в июле анонсировалось, что на 2021 год планируются релизы всего пяти новых песен ABBA. Группа хотела выпустить их раньше, однако из-за технических сложностей и пандемии коронавируса даты пришлось перенести. В итоге выяснилось, что новый альбом будет состоять из 10 композиций.