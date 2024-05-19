"А что здесь смешного?" Макс Барских неудачно пошутил во время своего концерта и разозлил сеть
Известный украинский певец Макс Барских нарвался на хейт в свою сторону из-за неудачной шутки во время концерта во Дворце спорта (Киев). Артист решил, что шутить о мобилизации мужчин и определенных категорий женщин, остроумно.
Он напомнил о количестве дней, оставшихся с момента концерта до принятия скандального закона о мобилизации, и заявил, что мужчины, которые пришли к нему на концерт, "смелые" якобы с намеком, что Дворец спорта могут посетить работники ТЦК. Соответствующее видео с "шуткой" появилось у TikTok.
"Сколько ребят в зале сегодня! Смелые, смелые... Что, у вас сегодня последний день до принятия этого закона, да?" – сказал Барских, словно хотел намекнуть, что его соответствующий закон не касается.
Однако певец продолжил монолог, отметив, что предварительно сказанное было на самом деле шуткой, а сам он также переживает за свою дальнейшую судьбу: "Все немножко на стреме. Если честно, я тоже. Жарт".
Подобная шутка не очень понравилась украинцам, и в зале ее не сильно заценили. На опубликованном видео хорошо слышно, как на фоне не так много людей поддержали артиста, да и над монологом почти никто не смеялся.
Свой факап Барских так и не разъяснил.
О неприятных ощущениях после услышанного высказались и в комментариях те, кто увидел в сети ролик:
- "После этих слов он умер для меня".
- "Он ведь вроде тоже был добровольцем в начале, в форме был, или то показуха, как всегда".
- "Ого, какой смелый парень на сцене".
- "Поет хорошо, поведение неадекватно".
- "Триггер слова "У вас последний день".
- "Как не приятно это слышать, насмешка".
- "А что тут смешного?! Ребята гибнут, воюют".
Ранее OBOZ.UA писал, что Макс Барских оказался в центре обстрелов в Израиле, когда Иран выпустил более 200 ракет и беспилотников на гражданских. В таких условиях артист даже смог дать концерт.
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