'А что здесь смешного?' Макс Барских неудачно пошутил во время своего концерта и разозлил сеть

Известный украинский певец Макс Барских нарвался на хейт в свою сторону из-за неудачной шутки во время концерта во Дворце спорта (Киев). Артист решил, что шутить о мобилизации мужчин и определенных категорий женщин, остроумно.

Он напомнил о количестве дней, оставшихся с момента концерта до принятия скандального закона о мобилизации, и заявил, что мужчины, которые пришли к нему на концерт, "смелые" якобы с намеком, что Дворец спорта могут посетить работники ТЦК. Соответствующее видео с "шуткой" появилось у TikTok.

"Сколько ребят в зале сегодня! Смелые, смелые... Что, у вас сегодня последний день до принятия этого закона, да?" – сказал Барских, словно хотел намекнуть, что его соответствующий закон не касается.

Однако певец продолжил монолог, отметив, что предварительно сказанное было на самом деле шуткой, а сам он также переживает за свою дальнейшую судьбу: "Все немножко на стреме. Если честно, я тоже. Жарт".

Подобная шутка не очень понравилась украинцам, и в зале ее не сильно заценили. На опубликованном видео хорошо слышно, как на фоне не так много людей поддержали артиста, да и над монологом почти никто не смеялся.

Свой факап Барских так и не разъяснил.

О неприятных ощущениях после услышанного высказались и в комментариях те, кто увидел в сети ролик:

"После этих слов он умер для меня".

"Он ведь вроде тоже был добровольцем в начале, в форме был, или то показуха, как всегда".

"Ого, какой смелый парень на сцене".

"Поет хорошо, поведение неадекватно".

"Триггер слова "У вас последний день".

"Как не приятно это слышать, насмешка".

"А что тут смешного?! Ребята гибнут, воюют".

Ранее OBOZ.UA писал, что Макс Барских оказался в центре обстрелов в Израиле, когда Иран выпустил более 200 ракет и беспилотников на гражданских. В таких условиях артист даже смог дать концерт.

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