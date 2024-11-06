'А чем артисты отличаются от учителей?' Актер Олег Иваница гневно осудил коллег, которые против того, чтобы творческие люди шли воевать

Актер и сценарист Олег Иваница, с первых дней полномасштабного вторжения вставший на защиту страны, рассказал, что думает об украинцах, которые считают, что мобилизация их затрагивать не должна. В том числе – о своих коллегах.

Видео дня

Олег Иваница уверен, что если они будут сейчас жить по принципу "моя хата с краю", то в Украине могут повториться страшные события, которые происходили в начале вторжения в Киевской области. Об этом актер рассказал в интервью ОBOZ.UA.

"Я удивляюсь людям, которые заявляют, что они против мобилизации, – говорит Иваница. – Знаете, прекрасно, что мы живем в мире свободных людей. Но, к сожалению, довольно многие из нас не пользуются тем, что свободны, и в своем сознании остаются в крепостном мировоззрении. Мол, я человек маленький, ничего не решаю. Каждый из нас, как свободный человек, имеет право на свое мнение. Но также он должен осознавать и последствия. И следует говорить полными фразами. Если человек говорит, что против мобилизации, то пусть говорит эту фразу полностью: "Я против мобилизации, я за то, чтобы дикие звери вошли в наши города и Буча повторилась".

Олег Иваница для себя принял решение, что осуждать других – не вариант, потому что "это путь к деградации", однако, если выражать недовольство, то по поводу "категории людей (неважно – артисты они или нет), которые вызывающе заявляли, что вот как только начнется великая война, они в первых рядах уйдут на фронт. А когда все произошло, где-то поникались".

"Не лучшим образом ведут себя не только актеры, но и другие медийные особы, – добавляет артист. - Оправдывая себя, приводят какие-то отмазки типа "не стоит выбрасывать дельфинов в песок" (певец Михаил Хома в одном из интервью, отвечая на вопрос, как относится к призывам, чтобы звезды шли воевать, заявил, что каждый должен быть на своем. месте, профессиональные военные – воевать, певцы – зарабатывать деньги на помощь: "Нельзя бросать дельфинов в песок, а антилоп в море". Что они имеют в виду? Что творческие люди заслуживают какого-то особого уровня комфорта? Чем же артисты отличаются от учителей, врачей, предпринимателей? Они тоже привыкли к комфорту, но бросили все и сейчас живут в блиндажах".

Актер говорит, что некоторые медийные персоны в Украине мало чем отличаются от российских актеров, молчащих о путинской агрессии: "Наши тоже видят какие-нибудь, например, проявления коррупции или несправедливости, но почему-то предпочитают не говорить громко об этом. Мол, с властью ссориться не надо, потому что еще народного или заслуженного не дадут. Между тем читаешь в медиа, как артисты с ностальгией вспоминают, как в свое время ездили на корпоративы в откровенные "крови". И понимаешь, что в этом смысле некоторые мои коллеги мало чем отличаются от молчащих российских актеров или порой и поддерживают Кремль – ярых путинистов".

Полное интервью с Олегом Иваницей читайте здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!