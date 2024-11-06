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"А чем артисты отличаются от учителей?" Актер Олег Иваница гневно осудил коллег, которые против того, чтобы творческие люди шли воевать

Оксана Гейдор
Люди
2 минуты
1,7 т.
'А чем артисты отличаются от учителей?' Актер Олег Иваница гневно осудил коллег, которые против того, чтобы творческие люди шли воевать

Актер и сценарист Олег Иваница, с первых дней полномасштабного вторжения вставший на защиту страны, рассказал, что думает об украинцах, которые считают, что мобилизация их затрагивать не должна. В том числе – о своих коллегах.

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Олег Иваница уверен, что если они будут сейчас жить по принципу "моя хата с краю", то в Украине могут повториться страшные события, которые происходили в начале вторжения в Киевской области. Об этом актер рассказал в интервью ОBOZ.UA.

"Я удивляюсь людям, которые заявляют, что они против мобилизации, – говорит Иваница. – Знаете, прекрасно, что мы живем в мире свободных людей. Но, к сожалению, довольно многие из нас не пользуются тем, что свободны, и в своем сознании остаются в крепостном мировоззрении. Мол, я человек маленький, ничего не решаю. Каждый из нас, как свободный человек, имеет право на свое мнение. Но также он должен осознавать и последствия. И следует говорить полными фразами. Если человек говорит, что против мобилизации, то пусть говорит эту фразу полностью: "Я против мобилизации, я за то, чтобы дикие звери вошли в наши города и Буча повторилась".

"А чем артисты отличаются от учителей?" Актер Олег Иваница гневно осудил коллег, которые против того, чтобы творческие люди шли воевать

Олег Иваница для себя принял решение, что осуждать других – не вариант, потому что "это путь к деградации", однако, если выражать недовольство, то по поводу "категории людей (неважно – артисты они или нет), которые вызывающе заявляли, что вот как только начнется великая война, они в первых рядах уйдут на фронт. А когда все произошло, где-то поникались".

"Не лучшим образом ведут себя не только актеры, но и другие медийные особы, – добавляет артист. - Оправдывая себя, приводят какие-то отмазки типа "не стоит выбрасывать дельфинов в песок" (певец Михаил Хома в одном из интервью, отвечая на вопрос, как относится к призывам, чтобы звезды шли воевать, заявил, что каждый должен быть на своем. месте, профессиональные военные – воевать, певцы – зарабатывать деньги на помощь: "Нельзя бросать дельфинов в песок, а антилоп в море". Что они имеют в виду? Что творческие люди заслуживают какого-то особого уровня комфорта? Чем же артисты отличаются от учителей, врачей, предпринимателей? Они тоже привыкли к комфорту, но бросили все и сейчас живут в блиндажах".

Актер говорит, что некоторые медийные персоны в Украине мало чем отличаются от российских актеров, молчащих о путинской агрессии: "Наши тоже видят какие-нибудь, например, проявления коррупции или несправедливости, но почему-то предпочитают не говорить громко об этом. Мол, с властью ссориться не надо, потому что еще народного или заслуженного не дадут. Между тем читаешь в медиа, как артисты с ностальгией вспоминают, как в свое время ездили на корпоративы в откровенные "крови". И понимаешь, что в этом смысле некоторые мои коллеги мало чем отличаются от молчащих российских актеров или порой и поддерживают Кремль – ярых путинистов".

Полное интервью с Олегом Иваницей читайте здесь.

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