90-летний африканец выкупил 20-летнюю девушку и женился на ней. Фото и видео

90-летний эмир Даура, государства в Центральном Судане, Умар Фарука женился на 20-летней Айше Иро Майкано. Выкуп за невесту составил 1 млн нигерийских найр или около 2,5 тысячи долларов.

Скромная церемония состоялась в штате Кацина, сообщает издание Daily Nigeria. В официальный Instagram-аккаунт также выложили короткий ролик, на котором молодая девушка танцует на церемонии под традиционную музыку (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Известно, что родившийся в 1932 году правитель женился не менее чем на четырех молодых женах за последние шесть лет. Однако перед свадьбой, которая состоялась 2 дня назад, он развелся с ними, чтобы взять в жены других молодых девушек.

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Источник, близкий к правящей семье добавил: "План заключался в том, что эмир хотел жениться по меньшей мере на трех женах одновременно".

По местным законам мужчинам разрешается многоженство при условии, что они могут обеспечить всех своих избранниц и детей. Однако такая традиция распространена только в сельских районах.

Отметим, что эмир – титул правителя или князя в некоторых мусульманских странах Азии и Африки.

Эмиры считаются хранителями религии и традиций и широко почитаются в мусульманском обществе. Они обладают незначительными конституционными полномочиями, но считаются очень уважаемыми личностями, к которым часто прислушиваются.

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