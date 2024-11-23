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87-летняя Ада Роговцева после госпитализации обратилась к украинцам: не несите мне цветы – лучше донатьте!

Анастасия Какун
Люди
2 минуты
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87-летняя Ада Роговцева после госпитализации обратилась к украинцам: не несите мне цветы – лучше донатьте!

Украинская актриса театра и кино Ада Роговцева, которая недавно попала в больницу, впервые после госпитализации вышла на связь в сети. 87-летняя артистка заговорила о кровавой войне на Родине и обратилась к поклонникам с просьбой тратить деньги не на покупку цветов для нее, а на помощь защитникам.

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Соответствующая публикация появилась на Facebook-странице знаменитости. Она отметила, что на протяжении своей многолетней карьеры выступала на сцене во многих городах Украины, так что большинство зрители стали для нее родными.

87-летняя Ада Роговцева после госпитализации обратилась к украинцам: не несите мне цветы – лучше донатьте!

"Так Бог управил, что моя профессиональная жизнь длится уже почти 70 лет. С первого курса института я начала сниматься в кино и с того же времени начала ездить по Украине. За 70 лет все, почти все города Украины стали мне родными, каждый связан с определенным куском жизни, прожитым в нем, с определенным этапом личного и профессионального становления. А когда каждый год возвращаешься со спектаклями в те же города, выходишь к зрителям на полутысячные и тысячные залы, то и люди становятся родными за гастрольные годы", – написала знаменитость.

По словам Ады Роговцевой, когда она узнает о взрывах в любом городе нашей страны, у нее "разрывается сердце". Однако, как отметила актриса, отчаиваться, даже во время ужасных событий, не лучший выбор. Звезда готова снова и снова выходить на сцену и играть для своей любимой публики. Она обратилась к украинцам с особым призывом.

"А еще я могу еще раз обратиться к вам, друзья, с просьбой не нести цветов на сцену! Цветы увянут. Деньги, за которые вы приобретете минуту радости для меня, могут послужить для нашего с вами большего удовольствия! Пусть цветы прорастут местью за наши города! Пусть помогут мстить нашему войску! Я рада, что на "Похоже на счастье" в Консерватории уже нет билетов на оба ноябрьских спектакля. Пусть не будет цветов на поклоне! Пусть будут донаты", – отметила знаменитость.

87-летняя Ада Роговцева после госпитализации обратилась к украинцам: не несите мне цветы – лучше донатьте!

Напомним, 14 ноября дочь Ады Роговцевой сообщила, что актриса попала в больницу. Вероятно, недомогание знаменитости было связано с сердцем, ведь лечение проходило в Центре Сердца. Тогда звезде пришлось отменить два спектакля и пропустить фестиваль поэзии "Земля поэтов", чем она была сильно расстроена. Однако Ада Роговцева быстро смогла восстановиться и после выздоровления вернулась на сцену.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ада Роговцева рассказала об ощущении опасности, нависшей над Украиной.

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