87-летняя Ада Роговцева после госпитализации обратилась к украинцам: не несите мне цветы – лучше донатьте!

Украинская актриса театра и кино Ада Роговцева, которая недавно попала в больницу, впервые после госпитализации вышла на связь в сети. 87-летняя артистка заговорила о кровавой войне на Родине и обратилась к поклонникам с просьбой тратить деньги не на покупку цветов для нее, а на помощь защитникам.

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Соответствующая публикация появилась на Facebook-странице знаменитости. Она отметила, что на протяжении своей многолетней карьеры выступала на сцене во многих городах Украины, так что большинство зрители стали для нее родными.

"Так Бог управил, что моя профессиональная жизнь длится уже почти 70 лет. С первого курса института я начала сниматься в кино и с того же времени начала ездить по Украине. За 70 лет все, почти все города Украины стали мне родными, каждый связан с определенным куском жизни, прожитым в нем, с определенным этапом личного и профессионального становления. А когда каждый год возвращаешься со спектаклями в те же города, выходишь к зрителям на полутысячные и тысячные залы, то и люди становятся родными за гастрольные годы", – написала знаменитость.

По словам Ады Роговцевой, когда она узнает о взрывах в любом городе нашей страны, у нее "разрывается сердце". Однако, как отметила актриса, отчаиваться, даже во время ужасных событий, не лучший выбор. Звезда готова снова и снова выходить на сцену и играть для своей любимой публики. Она обратилась к украинцам с особым призывом.

"А еще я могу еще раз обратиться к вам, друзья, с просьбой не нести цветов на сцену! Цветы увянут. Деньги, за которые вы приобретете минуту радости для меня, могут послужить для нашего с вами большего удовольствия! Пусть цветы прорастут местью за наши города! Пусть помогут мстить нашему войску! Я рада, что на "Похоже на счастье" в Консерватории уже нет билетов на оба ноябрьских спектакля. Пусть не будет цветов на поклоне! Пусть будут донаты", – отметила знаменитость.

Напомним, 14 ноября дочь Ады Роговцевой сообщила, что актриса попала в больницу. Вероятно, недомогание знаменитости было связано с сердцем, ведь лечение проходило в Центре Сердца. Тогда звезде пришлось отменить два спектакля и пропустить фестиваль поэзии "Земля поэтов", чем она была сильно расстроена. Однако Ада Роговцева быстро смогла восстановиться и после выздоровления вернулась на сцену.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ада Роговцева рассказала об ощущении опасности, нависшей над Украиной.

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