Ада Роговцева попала в больницу: дочь актрисы рассказала о ее состоянии сейчас

Дочь актрисы театра и кино Ады Роговцевой сообщила о проблемах со здоровьем 87-летней мамы, которая попала в больницу. Вероятно, недомогание знаменитости было связано с сердцем, ведь лечение проходило в Центре Сердца.

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Однако даже болезненность не остановила звезду и она в очередной раз вернулась на сцену. Об этом сообщила ее дочь Екатерина Степанкова в Facebook.

Из-за проблем со здоровьем Аде Роговцевой пришлось отменить два спектакля и пропустить фестиваль поэзии "Земля поэтов". Этим актриса была не на шутку расстроена.

"Сегодня снова я видела чудо. Мама. Ада Николаевна. Я смотрела на сцену и в очередной раз не верила своим глазам, что возможно так овладевать собой несмотря... несмотря... несмотря на много разных факторов! Неделю назад мама была в больнице. Было тяжело. Отмена и перенос двух спектаклей, невозможность посетить "Землю поэтов", отчаяние мамы по поводу отмены. И абсолютная неуверенность в дальнейших спектаклях и сроках выздоровления", – отметила Екатерина Степанкова.

Почти сразу после выздоровления Ада Роговцева снова вернулась в свое призвание и продолжила выступать в театре. Дочь призналась, что удивлена ее силе воли.

"Безгранично благодарна Борису Михайловичу Тодурову и Центру Сердца за то, что уже столько раз, и снова, спасаете и возвращаете на сцену мою маму! Сегодня в Одессе Ада Николаевна играла первый после возобновления выездной спектакль "Будьте, как дома", а я стояла за кулисами и еще раз удивлялась ее воле, ее уникальной способности переламывать себя в сценической работе, преодолевать собственное изнеможение ради служения! Спасибо всей команде "Будьте"! Благодарю Бога за чудо, которое мне повезло называть мамой!" – высказалась дочь.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ада Роговцева в годовщину смерти любимого и единственного своего мужа Константина Степанкова посвятила ему трогательное сообщение. Она прикрепила к нему архивное фото из молодости, которое никогда не показывало в сети.

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