85-летний Иэн Маккеллен упал со сцены во время спектакля: звезда 'Властелина Колец' закричал от боли, фанаты плакали

Актер Иэн Маккеллен, более известный по роли Гендальфа в кинолентах "Властелин колец" и "Хоббит", попал в больницу из-за падения со сцены во время представления. Он в шоковом состоянии выкрикнул "Помогите мне! Мои руки!", чем сильно испугал зрителей в зале.

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Это произошло в то время, когда в театральной постановке "Короли игроков" Иэн Маккеллен в роли Джона Фальстафа вступил в битву с героями принцем Уэльским и Генри Перси. Как сообщает Daily Mail, мужчину обследовали и пришли к выводу, что с ним все в порядке и он "быстро и полностью поправится". В театр актер вернется в среду, 19 июня.

Во время того, как звезда споткнулся и упал со сцены лицом книзу, в зале зрители были шокированы, а некоторых это даже довело до слез. Один из них, Кол Бейкер, рассказал, что Иэн Маккеллен "ссорил злодея и передвигался" на сцене, как вдруг споткнулся о какой-то реквизит и упал "почти на живот".

"Он мгновенно закричал, и, честно говоря, звуки пробирали вплоть до костей", – добавил он.

Людей испугало скорее то, что актеру 85 лет, а подобные инциденты могут быть очень опасны для его жизни: "Все, по моему мнению, просто такие огромные поклонники его творчества, и просто очень сострадательны и напуганы, что это могло быть опасным для жизни из-за его возраста".

Вскоре всех зрителей эвакуировали, а спектакль отменили. В частности, фанаты не смогут увидеть и запланированную на вторник, 18 июня пьесу. Пресс-секретарь сообщил, что это решение было принято для того, чтобы Иэн мог отдохнуть.

"Благодарим нашу аудиторию и широкую общественность за их добрые пожелания после падения Иэн во время вечернего выступления "Короли игроков". После обследования блестящая команда Национальной службы здравоохранения заверила нас, что он быстро и полностью выздоровеет, и Иэн находится в хорошем настроении", – сообщил представитель постановки "Короли игроков".

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