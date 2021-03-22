8-летняя Милана Маханец показала закулисье модельной жизни. Фото

Любовь Блажко Люди 13:50, 22.03.2021

8-летняя модель и блогер Милана Маханец, из-за которой в Украине разгорелся громкий скандал, показала закулисье модельных будней. Так, она выложила несколько свежих фото.

На опубликованных в stories снимках юная звезда позировала вместе с другими участниками закрытого мероприятия по моделингу. Девушки делились своим опытом, рассказывая истории о том, как они шли к своему успеху. В конце лекции все присутствующие фотографировались, чтобы отработать изученные приемы не только в теории, но и на практике (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Отметим, что скандал разгорелся из-за того, что 8-летняя Милана Маханец и 13-летний Паша Пай в социальных сетях показывали откровенные объятия и поцелуи. Пользователи были возмущены таким их поведением.

Кроме того, в Украине уже начали расследование публичных отношений Миланы и Паши, а мать 8-летней девочки вызывали в полицию для дачи показаний.

Мать юной модели заверила, что на самом деле дети дружат, а все фото являются постановочными. По ее словам, такой контент публиковали в соцсетях, чтобы собрать "лайки".

Милана Маханец позирует с другими моделями.
instagram.com/milamaxanets
Милана Маханец показала закулисье моделинга.
instagram.com/milamaxanets
Милана Маханец фотографируется с моделью.
instagram.com/milamaxanets
Милана Маханец на мероприятии по моделингу.
instagram.com/milamaxanets

Кроме того, ранее уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба заявил, что уже обратился в Офис генпрокурора, МВД и киберполицию по этому поводу.

Как сообщал OBOZREVATEL, папа 8-летней Миланы Маханец отреагировал на ее роман с 13-летним блогером. Мужчина заявил, что шокирован происходящим и добавил, что считает ситуацию "мягко говоря, неправильной".

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