75-летняя пенсионерка сбросила 30 кг, стала фитнес-блогером и дала 5 советов, как улучшить свою жизнь

75-летняя жительница Канады Джоан Макдональд пять лет назад решила изменить свою жизнь и стала фитнес-блогером в Instagram с более чем 1,5 миллиона подписчиков. Женщина страдала болезненным артиритом, не могла подняться по лестнице и не жила ни единого дня без лекарств. В трансформации ей помогла дочь – тренер по фитнесу Мишель Макдональд.

Как пишет GMA, однажды в жизни пенсионерки наступил переломный момент, когда ей нужно было снова увеличить количество принимаемых лекарств. Однако Макдональд променяла этот метод на диету и физические упражнения.

"Когда Мишель поставила мне ультиматум, чтобы я что-то сделала со своей жизнью, я решила, что сейчас или никогда. Мне надоело быть больной и усталой. Это было существование, а не жизнь", – вспомнила Макдональд.

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Женщина добавила, что с тех пор начала следовать диете, разработанной ее дочерью. Диета была направлена ​​на то, чтобы пенсионерка получала достаточное количество макронутриентов – жиров, углеводов и белков – за пять приемов пищи в день, а не время от времени перекусывала, как раньше.

По словам Макдональд, она начала хорошо чувствовать себя очень быстро и потеряла 4,5 кг за первый месяц тренировок. Таким образом всего за несколько месяцев пенсионерка сократила количество принимаемых лекарств наполовину.

На сегодняшний день жительница Канады сбросила 30 кг и отказалась от лекарств от высокого кровяного давления, высокого уровня холестерина и кислотного рефлюкса. Она отслеживает свое питание в приложении, ориентированном на макроэлементы, и продолжает тренировки.

"Я хожу в спортзал пять дней в неделю. Два из этих дней посвящены кардиотренировкам", – добавила пенсионерка.

Эти изменения вдохновили ее завести аккаунт в Instagram под названием Train With Joan, где она делится секретами по работе над собой.

В частности, Макдональд с дочерью дали пять советов для людей, которые хотят изменить свое здоровье, независимо от их возраста.

1. Подумайте о своем сне. Макдональды утверждают, что когда вы не получаете восемь часов качественного сна, это действительно негативно влияет на гормоны, когнитивные функции и тело.

2. Пейте много воды и ешьте белок с каждым приемом пищи. Рацион должен состоять из пяти приемов пищи последовательно в течение дня с включением белка и не менее трех литров воды в день.

3. Будьте активны. По словам Мишель Макдональд, начинать стоит просто с ходьбы, стремясь делать 10 000 шагов в день, которые можно разбивать на части и выполнять в течение дня. А по готовности она рекомендует добавить 45 минут силовых тренировок несколько дней в неделю.

4. Сосредоточьтесь на позитивном мышлении. Джоан Макдональд сказала, что она постоянно работает над положительным внутренним диалогом, чтобы помочь ей достичь своих целей. А ее дочь рекомендует вести дневник утром, чтобы установить намерения и начать день с ясной головой.

5. Документируйте свой прогресс. Сфотографируйте себя в день, когда вы начинаете свое путешествие, и продолжайте документировать свой прогресс.

"Возможно, вы не почувствуете изменений, но вы их увидите", – подытожили Макдональды.

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