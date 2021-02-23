72-летняя мать Илона Маска показалась в белоснежном обтягивающем наряде. Фото

Мать главы компании SpaceX, предпринимателя и изобретателя Илона Маска, 72-летняя Мэй поделилась с поклонниками новым снимком, на котором продемонстрировала свою фигуру в обтягивающем длинном платье.

Знаменитость снялась в новой фотосессии и показала белоснежный образ. Соответствующий кадр Маск разместила на странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).

Так, мать главы компании SpaceX позировала на камеру в длинном белоснежном платье, которое подчеркнуло ее подтянутую фигуру. Свой образ женщина дополнила черными босоножками на шпильке, аксессуарами и легким макияжем.

Стоит отметить, что подписчики в сети оценили снимок 72-летней Маск. Многие восхищаются ее внешним видом и поэтому знаменитость засыпали комплиментами.

"Боже мой! Какая ты красивая!", "Великолепная", "Поразительная", "Ух ты! Просто потрясающе", – пишут люди в комментариях.

Напомним, Мэй Маск – канадско-южноафриканская модель. Мать троих детей: сыновей Илона Маска, Кимбала Маска и дочери Тоски Маск. На протяжении 50 лет работала в качестве модели, появлялась на обложках известных журналов, включая Time.

Она снималась для рекламы хлопьев Special K, в рекламе компании Revlon, в видеоклипе исполнительницы Бейонсе, обнаженной на обложке номера журнала Тайм, посвященного проблемам со здоровьем, а также голой на обложке журнала New York Magazine в 2011 году с фальшивым животом беременной.

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