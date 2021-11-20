7 звезд, которые обручились в раннем возрасте. Фото

В сети кипит обсуждение помолвки звезды "Школы" Анны Тринчер с Александром Волошиным. Актрисе на момент предложения руки и сердца исполнилось всего 20 лет. Обычно молодые новобрачные отказываются от карьеры в пользу семьи. Но в случае с Тринчер, это лишь подогрело интерес поклонников к ее творчеству, а ее саму вдохновило на написание новых синглов.

Многие знаменитости рано женятся и выходят замуж, но при этом успевают наладить и личную жизнь, и достичь успеха в шоу-бизнесе. OBOZREVATEL рассказывает о звездах, которые обручились до 20 лет.

Анна Тринчер

Украинская певица и актриса Анна Тринчер 18 ноября объявила, что выходит замуж за 24-летнего блогера Александра Волошина. Отметим, что юной исполнительнице всего 20 лет, а до помолвки они встречались меньше года.

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Тима Белорусских

Рэпер Тима Белорусских стал отцом и женился в 16 лет на 17-летней девушке Яне. Супруги разошлись, когда певец только начинал свою карьеру. Но они сохранили теплые отношения.

Тоня Матвиенко

Украинская певица Тоня Матвиенко вышла замуж и родила дочь в 17 лет. Первому избраннику исполнительницы было 23. Влюбленные полюбили друг друга и сразу же поженились, когда девушка забеременела. Брак длился 10 лет. Имя бывшего супруга Тоня не рассекречивает.

Таисия Повалий

Певица Таисия Повалий пошла под венец в 1981 году и родила сына в 18 лет. Ее избранником стал музыкант президентского оркестра Владимир Повалий. Пара прожила вместе 11 лет.

Степан Казанин

Украинский юморист студии "Квартал 95" Степан Казанин женился на Наталье еще в 1993 году. Они были студентами первого курса университета. Степану было на тот момент 18 лет, а невесте – 17. Но им удалось построить крепкие отношения, воспитать двоих сыновей и отметить в этом году 28-ю годовщину свадьбы.

Катя Осадчая

Украинская телеведущая Катя Осадчая впервые вышла замуж в 19 лет за народного депутата Олега Полищука. Избранник звезды был старше ее на 15 лет. Семейная жизнь пары продлилась всего три года, у супругов родился общий сын.

Наташа Королева

Российская певица Наташа Королева вышла замуж в 19 лет за музыканта Игоря Николаева. Исполнительница была влюблена в композитора, но он ей изменял. Спустя 9 лет брака супруги развелись.

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