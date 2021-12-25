7 самых интересных фактов о Чарли Чаплине, который стал легендой немого кино. Фото

Английский актер и режиссер Чарли Чаплин скончался 25 декабря 1977 года, но классика немого кино и одного из лучших комиков в истории все еще помнит весь мир. Он получил три "Оскара", а также является единственным обладателем сразу двух звезд на голливудской Аллее славы.

Чаплин был 4 раза женат, любил выпить и жил очень скромно. OBOZREVATEL рассказывает о самых интересных фактах из жизни легендарного артиста.

Его не воспринимала элита

Первую роль в театре актер получил в 14 лет, тогда он еще не умел читать и опасался, что ему дадут учить сложные слова. Комедийные фильмы с участием Чарли считались низкопробным юмором. Аристократы не приходили в кинозал, поскольку считали картины Чаплина морально сомнительным развлечением.

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Чаплин всю жизнь был неряхой

В начале карьеры у Чаплина был один комплект одежды, который он не стирал по несколько недель. Актриса Мари Дресслер сказала ему, что уволится, если режиссер не снимет с воротника кусок гнилого банана. Актер и сам считал себя неряхой, однако он объяснял это тем, что всегда сосредоточен на работе и забывал помыться.

Депрессия и одиночество

У Чарли Чаплина было 11 детей и женился он четыре раза. Последний сын родился, когда актеру было 72 года. Он пользовался популярностью среди девушек, однако ему долго не удавалось завести стабильные отношения. Гениальный режиссер всегда выбирал женщин гораздо моложе себя. Чаплин постоянно страдал от депрессии и любил уединяться.

Упорный перфекционист

Чарли Чаплин добился сногсшибательного успеха в кино благодаря своему невыносимому перфекционизму, который раздражал всех коллег. На съемках "Огни большого города" он заставил актрису Вирджинию Черил переснимать одну сцену 342 раза.Он был увлечен созданием своих кинолент. Чарли снимался в них сам, был режиссером, продюсером и монтажером. Кроме этого, он даже писал музыкальное сопровождение к фильмам.

Скромный миллионер

Даже после того, как Чарли Чаплин заработал свой первый миллион, он продолжил скромно жить в гостиничном номере, а деньги хранил в ящике. В 1922 году актер построил дом в элитном районе Беверли-Хилз, в нем был органный зал и кинотеатр.

Политическая деятельность

Чаплин был общественным активистом и выступал на социальных митингах. Он начинал свою речь со слов "Товарищи!" – поэтому его считали коммунистом. Фильмы о политике часто попадали под цензуру, на него даже завели дело в ФБР. Из-за скандальных кинолент ему запретили въезд в США. За ленту "Великий диктатор", в котором высмеивался Адольф Гитлер, немецкий правитель внес его в список личных врагов.

Пристрастие к алкоголю

Отец Чарли был алкоголиком и постоянно пропивал имущество. В молодости Чаплин тоже выпивал, его любимым напитком был джин. В Соединенных Штатах выпустили в 1920-х коктейль под названием "Чарли Чаплин". У него нежный и сладкий вкус, хотя консистенция довольно густая. Микс назван в честь прославленного комика, однако до сих пор непонятно, любил ли Чаплин этот коктейль.

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