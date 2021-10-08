Марина Цветаева родилась 129 лет назад: самые чувственные цитаты поэтессы. Архивные фото

Марина Цветаева родилась 8 октября 1892 года, однако ее творчество затрагивает струнки нашей души и сейчас. Трагическую судьбу писательницы и ее стихи изучают в школах, а взрослые цитируют и делятся любимыми строчками в соцсетях.

Поэтессу не зря считают одной из самых дерзких, ярких и чувственных литераторов Серебряного века. OBOZREVATEL собрал самые знаменитые высказывания Марины Цветаевой о любви, которые растрогают каждого.

Цветаева вышла замуж в 20 лет за 17-летнего студента гимназии. Любовь развивалась стремительно, у них появилось две дочери, но из-за нехватки средств Марина отдала их в детдом.

Видео дня

Со временем она забрала младшую домой, а старшая погибла от голода. Позже поэтесса родила сына. Позже поэтесса родила сына. Цветаева жалела о раннем браке, рассказав об этом в своих сборниках.

"Вся жизнь делится на три периода: предчувствие любви, действие любви и воспоминания о любви".

"Когда любовь умирает, ее невозможно воскресить. Остается пустота, скука и безразличие. Убить любовь нельзя – она умирает сама, оставляя голый пепел и страшную обиду на того, кто эту любовь у нас вызвал, но сохранить не смог..."

С годами поэтесса поняла, что не любит мужа. Ее душевная боль и стремление к свободе вылились в чувственные стихи о любви.

"Любовь побеждает все, кроме бедности и зубной боли".

"Прав в любви тот, кого больше считают виновным".

"Когда вы любите человека, то всегда хочется, чтобы он ушел, чтобы снова о нем помечтать".

Биографы утверждают, что в жизни Цветаевой было много любовников и даже любовниц. Писательница написала сборник "Подруга" об любовных отношениях с Софьей Парнюк.

В течение всей жизни Цветаева была на грани между смертью, ведь несколько раз хотела свести счеты с жизнью. Она устала жить, боялась войны и покончила жизнь самоубийством в 1941 году.

"Любовь спасает от всего: зимой от холода, летом от жажды, весной от первых листьев, осенью от последних".

"О, Господи, говорят, что нет души! А что мне сейчас болит? Не зубы, не голова, не рука, не грудь. Там, где дышишь глубоко – не болит, но все время невыносимо ноет!"

Ранее OBOZREVATEL писал о трагической судьбе и ярких цитатах Марины Цветаевой. Своим творчеством она оставила яркий след в литературе 20 века, а ее судьба была действительно трагической.