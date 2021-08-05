8 интересных фактов о белье: об этом мало кто знает

День белья отмечают 5 августа. Этот неофициальный праздник впервые появился в США.

Сейчас в бутиках представлено множество моделей бюстгальтеров и трусиков на любой вкус: от простых хлопковых до эротических кружевных. Однако еще 100 лет назад женщины не догадывались, что такое пуш-ап, бикини и бразилианы. Американское издание AllDayChic собрало интересные факты о белье, о которых мало кто знает.

Самый большой бюстгальтер в мире изготовлен из 70 метров ткани.

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Мэри Фелпс Джейкоб создала первый бюстгальтер в 1914 году, потому что ее грудь не помещались в корсете. Женщина использовала два шелковых платка и сшила их вместе лентой, а затем продала патент.

Женщины начали носить белье позже мужчин, только в XVIII веке. Трусики появились в 1924 году, до того носили панталоны. Первые мужские трусы были изготовлены из кожи примерно 7 тысяч лет назад.

Самые маленькие размеры бюстгальтеров продаются в Китае, а самые большие – в Великобритании.

Исследования показывают, что почти 64% женщин носят бюстгальтер неправильного размера. Это может быть опасно для здоровья и привести к раковым заболеваниям.

Джек Сингер надел 215 пар белья, когда ему было всего 10 лет. Парень попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Мужчины больше любят носить белье красного цвета. В новогоднюю ночь каждая итальянка надевает красный комплект, ведь считается, что этот цвет приносит удачу.

Бикини придумали в Нью-Йорке еще в 1939 году. В мегаполисе начали появляться обнаженные стриптизеры абсолютно без белья, которые не стеснялись светить гениталиями посреди улицы. Мэр города перед Всемирной выставкой искусств подарил танцорам стринги, чтобы они не показывали окружающим половые органы.

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