8 интересных фактов о белье: об этом мало кто знает

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Красота
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Дизайнеры устраивают показы мод белья

День белья отмечают 5 августа. Этот неофициальный праздник впервые появился в США.

Сейчас в бутиках представлено множество моделей бюстгальтеров и трусиков на любой вкус: от простых хлопковых до эротических кружевных. Однако еще 100 лет назад женщины не догадывались, что такое пуш-ап, бикини и бразилианы. Американское издание AllDayChic собрало интересные факты о белье, о которых мало кто знает.

Самый большой бюстгальтер в мире изготовлен из 70 метров ткани.

Бренды белья любят шить огромные бюстгальтеры
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Мэри Фелпс Джейкоб создала первый бюстгальтер в 1914 году, потому что ее грудь не помещались в корсете. Женщина использовала два шелковых платка и сшила их вместе лентой, а затем продала патент.

Первый бюстгальтер изготовили из носовых платков

Женщины начали носить белье позже мужчин, только в XVIII веке. Трусики появились в 1924 году, до того носили панталоны. Первые мужские трусы были изготовлены из кожи примерно 7 тысяч лет назад.

Женщины раньше ходили без белья

Самые маленькие размеры бюстгальтеров продаются в Китае, а самые большие – в Великобритании.

Самые маленькие размеры бюстгальтеров продаются в Китае

Исследования показывают, что почти 64% женщин носят бюстгальтер неправильного размера. Это может быть опасно для здоровья и привести к раковым заболеваниям.

Большинство женщин неправильно носят бюстгальтер

Джек Сингер надел 215 пар белья, когда ему было всего 10 лет. Парень попал в Книгу рекордов Гиннеса.

10-летний мальчик надел 215 пар трусиков

Мужчины больше любят носить белье красного цвета. В новогоднюю ночь каждая итальянка надевает красный комплект, ведь считается, что этот цвет приносит удачу.

Люди обожают надевать красное белье

Бикини придумали в Нью-Йорке еще в 1939 году. В мегаполисе начали появляться обнаженные стриптизеры абсолютно без белья, которые не стеснялись светить гениталиями посреди улицы. Мэр города перед Всемирной выставкой искусств подарил танцорам стринги, чтобы они не показывали окружающим половые органы.

Женщины чаще носят бикини, чем мужчины

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