Alyona Alyona в бюстгальтере и с цветными зубами спародировала известного рэпера. Фото

Известная украинская рэперша Alyona Alyona поделилась с поклонниками очередным откровенным снимком, на котором спародировала американского рэпера 6IX9INE. Так, артистка появилась перед фанатами в белье и с разноцветными зубами.

Соответствующее фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Пользователи сети засыпали комментариями рэпершу.

В кадре Alyona Alyona позировала на камеру в одном бюстгальтере бежевого цвета, а в руках она держала пипидастр – метелка для уборки. Кроме того, свой образ звезда дополнила цветными зубами, ногтями, нарисованными татуировками на лице и массивными аксессуарами.

Поклонники оценили пародию Alyona Alyona и оставили множество комментариев под публикацией.

"Ты супер!", "Алена, вы сильная, откровенная, смелая, непревзойденная", "Какая ты красивая", "Спасибо за ваш позитив", "Крутое фото", – пишут люди в сети.

Коротко о знаменитости:

Alyona Alyona – это украинская хип-хоп и рэп-исполнительница. Тексты пишет с детства, однако для широкой публики представила их только в возрасте 27 лет, когда начала выкладывать видео на YouTube.

8 апреля 2019 года был выпущен дебютный альбом исполнительницы под названием "Пушка". В 2020 году была участницей шоу "Танці з зірками".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Alyona Alyona позировала в одних капроновых колготках, прикрыв интимные части тела руками. Аналогичное фото ранее сделала американская актриса и модель Ким Кардашьян.