69-летняя порнозвезда Чиччолина снялась в проморолике, чтобы приобщить людей к искусству

Порноресурс Pornhub создал интерактивные аудиогиды по эротическому искусству в крупных музеях мира. Главную роль в проморолике кампании Classic Nudes сыграла 69-летняя звезда фильмов для взрослых Чиччолина (настоящее имя – Анна Илона Шталлер).

В проекте участвуют Лувр и музей Орсе (Франция), Метрополитен-музей (США), Прадо (Испания), Галерея Уффици (Италия) и Британский музей (Великобритания). В Pornhub рассказали, что главной целью нового проекта является поддержка музеев, которые открываются для посетителей после затяжной паузы. Об этом пишет Input (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"В связи с тем, что музеи, наконец-то открываются по всему миру, поскольку карантинные ограничения снимаются, Pornhub хотел внести свой вклад в стимулирование посещения, исследования и любви (или страсти) к этим культурным учреждениям" – говорится в описании проекта Classic Nudes.

Для тех, у кого не будет возможности посетить музей лично, создали видеогиды на сайте.

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Коротко о знаменитости:

Чиччолина – итальянско-венгерская порнозвезда и политик, первая звезда фильмов для взрослых, которая стала депутатом парламента, победив на выборах.

В 1973 году к ней пришла первая популярность благодаря участию в радиошоу Voulez vous coucher avec moi? ("Хотите спать со мной?") на Radio Luna. В этом шоу она впервые использовала имя Чиччолина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Pornhub запустил пилотный проект регистрации новых пользователей, в котором нужно пройти паспортный контроль. Посетители сайта Pornhub должны отправить фотографию своего паспорта, либо же другой документ, который подтверждает личность. Проверять документы будет не программа, а живой модератор.