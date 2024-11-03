69-летний Билл Гейтс во второй раз стал дедушкой: его дочь показала фото малыша

Американский бизнесмен, один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс во второй раз стал дедушкой. 2 ноября старшая дочь миллиардера, 28-летняя Дженнифер Гейтс родила девочку от своего избранника Наэля Нассара.

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Радостным известием наследница предпринимателя поделилась в своем Instagram. Супруги сразу рассекретили имя своей второй дочери и показали фото новорожденной.

"Представляем вам Мию, которая родилась на нашу третью годовщину свадьбы. Лучший подарок, о котором мы могли бы мечтать", – оставила щемящую подпись под фотографией Дженнифер Гейтс.

Дочь бизнесмена сняла трогательный момент, на котором ее старший ребенок – Лейла внимательно следит за младшей сестрой. Со своей стороны Билл Гейтс поделился в соцсетях милым фото, отметив: очень счастлив быть дедушкой малыша.

Напомним, Дженнифер Гейтс сыграла романтическую свадьбу с Наэлем Нассаром в октябре 2021 года. Торжественная церемония прошла на конной ферме в Вестчестере. В марте 2023-го молодая семья стала больше на одного человека. У супругов родилась дочь Лейла.

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