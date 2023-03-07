67-летний Билл Гейтс впервые стал дедушкой: что известно о дочери миллиардера и ее муже. Фото

Один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс в свои 67 лет впервые стал дедушкой. Старшая дочь предпринимателя, 26-летняя Дженнифер Гейтс, родила первенца от своего супруга Наэля Нассара, за которого вышла замуж в октябре 2021 года.

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Пол, имя и точную дату рождения малыша родители пока не раскрывают. Впрочем, 5 марта на личной странице в Instagram Дженнифер уже похвасталась первым снимком ребенка.

На фотографии можно увидеть, как мама прижимает младенца к своей груди, а папа нежно обнимает его крошечные ножки.

"Посылам любовь от нашей маленькой семьи", – коротко и трогательно подписала наследница Гейтса снимок с малышом.

Как известно, Дженнифер Гейтс – старшая дочь одного из самых богатых людей на планете. Она получает медицинское образование и занимается верховой ездой.

Вероятно, внук или внучка Билла Гейтса также будет с детства вовлечен в конный спорт. Дело в том, что Наэль Нассар – профессиональный наездник из Египта. С Дженнифер он, кстати, познакомился именно на скачках.

Живет пара, а теперь и их новорожденный ребенок, в пентхаусе на Манхэттене, стоимость которого – 51 миллион долларов. Их квартира считается одной из самых известных во всем Нью-Йорке. Ранее эти апартаменты принадлежали звезде "Формулы 1" Льюису Хэмилтону.

Дженнифер и Наэль поженились в октябре 2021-го, а спустя год, в ноябре 2022-го объявили, что ожидают первенца.

Стоит отметить, что свадьба пары была крайне роскошной и стильной. Они устроили торжество на конной ферме в Вестчестере, которую старшая наследница Гейста и его бывшей супруги Мелинды получила в подарок после окончания Стэнфордского университета.

Напомним, предприниматель и Мелинда Гейтс развелись в 2021 году после 27-ми лет брака. Женщина заявила, что не собирается менять фамилию.

Как писал OBOZREVATEL, ранее статус дедушки впервые получил и украинский актер и режиссер Ахтем Сейтаблаев. Старшая дочь кинематографиста Назлы 17 января родила первенца.

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