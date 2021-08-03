Один из самых богатых людей планеты официально перешел в статус холостяка

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс и Мелинда Гейтс официально развелись. В понедельник, 2 августа, суд завершил дело о расторжении их брака.

Об этом сообщил Businessinsider. Отмечается, что пара, у которой есть трое взрослых детей, объявила о разводе в мае 2021 после 27 лет брака, заявив, что они больше не могут "расти вместе как пара на следующем этапе нашей жизни". Причем Мелинда Гейтс заявила, что не будет менять свою фамилию.

В окончательном постановлении суда о разводе, говорится, что эти двое согласились на "договор о раздельном проживании", который не был оформлен в ходе бракоразводного процесса .Все их имущество будет поделено на основании договора о разделении, который они подписали, с указанием того, кто и на что будет иметь право.

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Всем детям Гейтс исполнилось 18 лет, поэтому суд не устанавливал ни опекунства, ни алиментов.

Состояние Билла Гейтса оценивается в более 130 млрд долларов, а это значит, что его жена Мелинда Френч Гейтс может получить более 65 млрд долларов в результате развода.

Как сообщает The Wall Street Journal, Мелинда Гейтс начала искать адвокатов по разводам в 2019 году после того, как всплыли связи Гейтса с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Встречи Гейтса с Эпштейном приводили ее в ярость.

Получив официальный статус разведенных, бывшие супруги планируют остаться сопредседателями Фонда Билла и Мелинды Гейтс, некоммерческой организации, целью которой является борьба с бедностью, болезнями и неравенством во всем мире. По словам Марка Сузман, генерального директора Gates Foundation, если пара не сможет работать вместе, Мелинда Гейтс может уйти в отставку через два года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали элитный особняк Билла Гейтса. Известный американский миллиардер, основатель Microsoft кроме состояния в 130 млрд долларов также имеет трехэтажный дом на берегу океана в Северной Каролине.