62-летняя Мадонна засветилась в коротких шортах на отдыхе с семьей. Фото

62-летняя американская певица Мадонна поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала фигуру в коротких шортах и колготках в сетку. Знаменитость позировала во время отдыха с семьей.

Соответствующие фото звезда опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили кадры и засыпали исполнительницу комплиментами.

На снимках Мадонна позировала с детьми Дэвидом Бандой, двойняшками Стеллой и Эстер, а также бойфрендом – танцовщиком Ахламаликом Уильямсом.

В кадре певица появилась в джинсовых шортах с пайетками, обтягивающем топе светлого оттенка, шляпе, а также туфлях на каблуке. Кроме того, знаменитость дополнила лук макияжем с акцентом на глаза и при этом распустила длинные волосы.

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"Семейное барбекю", – подписала фото Мадонна.

Пользователям сети очень понравились новые снимки звезды. Многие оставили приятные комментарии по публикацией.

"Сладкая", "О боже, это мой кумир", "Потрясающая королева", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Мадонна – известная певица, танцовщица, музыкальный продюсер, а также актриса, режиссер и детская писательница. Самая коммерчески успешная исполнительница в истории по версии "Книги рекордов Гиннесса".

В 20-летнем возрасте девушка переехала в Нью-Йорк, чтобы построить карьеру в танцевальной труппе. Кроме того, она была участницей рок-групп, пока не решилась начать сольную карьеру.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Мадонна поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала откровенный образ в черном кожаном белье. Свой лук знаменитость дополнила аксессуарами.