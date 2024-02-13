Том Круз официально подтвердил роман с российской моделью: актер 'регулярно ночует' в ее роскошной квартире в Лондоне

Американский актер и режиссер Том Круз проводит много времени с российской моделью и дочерью бывшего депутата Госдумы РФ Эльсиной Хайровой, но все же пытается в публичных местах избегать избранницу, чтобы не попадать в объективы камер. Ради россиянки, проживающей в Великобритании, актер находится в Лондоне и регулярно наведывается к любимой домой.

За последние недели пара сильно сблизилась, но пытается сохранить конфиденциальность до последнего, передает Daily Mail. Впрочем, близкому окружению россиянки уже давно известно об официальности отношений и частых ночевках Тома Круза в роскошной квартире Хайворовой в Найтсбридже.

"В кругу Эльсины хорошо известно, что они с Томом теперь вместе. Они очень сблизились за последние несколько недель, но осторожны, чтобы их не фотографировали вместе, потому что хотят сохранить свою конфиденциальность. Том ночевал в квартире Эльсины, которая, как вы можете себе представить, является очень хорошим местом. Им нравится проводить время вместе и, несмотря на свое состояние, делают многие вещи, которые делают обычные пары", – объяснил официальность отношений анонимный источник Daily Mail.

61-летний Круз и 36-летняя Хайрова на прошлой неделе посетили гала-ужин в поддержку лондонской благотворительной организации скорой помощи в пятизвездочном отеле Raffles. Актер прибыл врозь с его возлюбленной, но посетители утверждают, что они проводили много времени вместе.

После мероприятия Круза заметили на вертолетной площадке в Лондоне, когда он планировал покинуть Великобританию и отправиться на Супербоул-2024 в Лас-Вегас. Впоследствии после приземления его заметили со спутницей, но это уже была не Хайрова.

Есть мнение, что актер и россиянка впервые познакомились в декабре 2023 года во время вечеринки в Мейфере, куда они пришли как пара. Один из гостей тогда заявил: "Они были неразлучны, явно пара. Казалось, он был одурачен ею".

Эльсина Хайрова, кроме того, что проживает в Лондоне, имеет также британское гражданство. Ранее она была замужем за российским олигархом Дмитрием Цветковым. Еще с тех пор она, похоже, грезила Великобританией, ведь с бывшим мужем имела имения в стране стоимостью в среднем более 24 миллионов долларов каждый.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший муж Эльсины Хайровой дал совет "по выживанию" Тому Крузу. Его избранницу трудно удовлетворить, поэтому кошелек следует "держать отрытым".

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