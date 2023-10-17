59-летняя Кортни Кокс призналась, о какой косметической процедуре сожалеет больше всего: это была пустая трата времени

Всемирно известная актриса Кортни Кокс призналась, что пыталась отсрочить процесс своего старения с помощью многочисленных процедур и пластических операций. По словам 59-летней звезды культового сериала "Друзья", все из-за давления в киноиндустрии, где якобы с возрастом исчезает востребованность.

Как призналась Кокс, она планировала совершить со своим лицом лишь одну "махинацию", однако сработал "эффект домино", и после первой она уже не могла остановиться. Впрочем, есть процедура, о которой актриса жалеет больше всего, передает Daily Mail.

"В этой индустрии так много давления относительно того, что нужно оставаться молодой, как только ты начинаешь, это превращается в некий эффект домино и ты все время делаешь еще", – прокомментировала исполнительница роли Моники Геллер.

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Она добавила: "О чем я сожалею больше всего, так это о филерах".

Известно, что Кортни Кокс производила контурную пластику лица, подтяжки, инъекции и блефаропластику (коррекция формы век для омоложения). В конце концов, ее лицо стало буквально "каменным", то есть без активной мимики. В 2017 году актриса растворила все филеры со своего лица. С тех пор она не прибегает к подобным процедурам и принимает свои естественные возрастные изменения.

"Это была полная трата времени, и мне жаль, что я подверглась давлению и стала это делать", – отметила 59-летняя красавица.

Кокс регулярно делится в соцсетях снимками и видео без макияжа, вдохновляя женщин старшего возраста принимать свои изменения и не пытаться их остановить нетрадиционным путем.

Ранее OBOZ.UA писал, как изменились актеры сериала "Друзья" за почти 30 лет. В течение 10 сезонов за жизненными перипетиями Росса, Джоуи, Чендлера, Моники, Рэйчел и Фиби наблюдали миллионы зрителей по всему миру. Первая серия вышла на экраны в далеком 1994 году, но ситком до сих пор остается в топе по просмотрам, собирая у экранов новые и новые поколения фанатов.

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