Совсем другие? Как изменились актеры сериала 'Друзья' за 29 лет. Фото тогда и сейчас

Без сомнений, самым культовым из всех культовых телевизионных проектов считается сериал "Друзья". На протяжении 10 сезонов за жизненными перипетиями Росса, Джоуи, Чендлера, Моники, Рейчел и Фиби наблюдали миллионы зрителей по всему миру. Первая серия вышла на экраны в далеком 1994 году, но ситком до сих пор остается в топе по просмотрам, собирая у экранов новые и новые поколения фанатов.

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Прошло 29 лет, а актеры, воплотившие на экранах шестерых друзей, которые ходят в кофейню под названием Central Perk, продолжают дружить между собой и в реальной жизни. Возможно, именно в этом феномен легендарного сериала, – в особой близости между людьми, которые над ним работали. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как изменились звезды любимого проекта с 1994 года.

Дэвид Швиммер – Росс Геллер

Палеонтолог, которому не везет в любви, но он искренне в нее верит – Росс Геллер. За его отношения с Рейчел Грин зрители переживали больше, чем за свои. Дэвиду Швиммеру сейчас 56 лет. Он не так часто появляется в кино, но все же иногда снимается. Занимается режиссурой и продюсированием. Кстати, Дэвид был режиссером нескольких эпизодов "Друзей". Кроме того, кинематографист активист: он борется с расизмом, насилием над детьми, а также содействует защите прав женщин.

Дженнифер Энистон – Рэйчел Грин

Главная модница сериала Рэйчел Грин однозначно считалась иконой стиля в свое время. Впрочем, как и сама Дженнифер Энистон. Актрисе 54 года, а она до сих пор поражает публику своим стройным телом и молодым лицом. Не секрет, что звезда сумела построить самую успешную карьеру после "Друзей". В ее фильмографии сотни главных ролей в мегауспешных кинокартинах и сериалах. Энистон считается одной из самых высокооплачиваемых актрис в Голливуде.

Мэтт Леблан – Джоуи Трибиани

Описание "харизматичный актер, который покорил не одно женское сердце" в данном случае подойдет как к Мэтту Леблану, так и к его персонажу. Но сегодня говорим о первом. Звезде "Друзей" в июле исполнится 56 лет. Он единственный из культовой шестерки, кто был удостоен отдельного ситкома. Впрочем, сериал "Джоуи" не стал настолько популярным, как того хотелось бы его создателям. Но Леблан продолжил сниматься, чем занимается до сих пор.

Мэттью Перри – Чендлер Бинг

Саркастичные шутки Чендлера Бинга для многих поклонников сериала стали любимыми моментами в нем. Однако жизнь Мэттью Перри не была такой веселой и счастливой, как у его персонажа. Еще во время съемок актер пристрастился к наркотикам – употреблял много и часто, что в последствии серьезно отразилось и на его здоровье, и на карьере, и на внешнем виде. Однако Перри нашел в себе силы остановиться. Сейчас он мало снимается, зато пробует себя на писательском поприще. Уже выпустил собственные мемуары, в которых, в частности, рассказал о своем тяжелом пути к трезвому образу жизни.

Кортни Кокс – Моника Геллер

Помешанная на чистоте и порядке хозяйка, талантливый повар, настоящая красотка и подруга – Моника Геллер. Воплотившая ее на экранах Кортни Кокс в июне отметит 59-летие, но в это невозможно поверить. Актриса выглядит потрясающе! Она также продолжает сниматься в кино. Помимо "Друзей" славу ей принесла роль журналистки Гейл Уэзерс в серии фильмов "Крик". А в 2023 году Кокс получила звезду на Аллее славы в Голливуде. В тот день ее пришли поддержать близкие подруги. Кто это был? Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу – исполнительницы ролей Рейчел Грин и Фиби Буффе.

Лиза Кудроу – Фиби Буффе

Песня про драного кота от Фиби Буффе (или Реджины Филанди, как она сама себя иногда называла) однозначно может считаться мировым хитом. Лиза Кудроу блестяще справилась со своей непростой героиней, за что была удостоена премии "Эмми". Актриса была самой старшей из всей шестерки. В июле ей исполнится уже 60. Она не так активно снимается в кино, но все же появляется на экранах, а также занимается режиссурой.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как изменились звезды сериала "Девочки Гилмор". Последняя серия вышла в эфир около 16 лет назад, и многих актеров сейчас просто не узнать.

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