56-летняя Моника Беллуччи украсила обложку французского глянца. Фото

Итальянская актриса 56-летняя Моника Беллуччи снялась для обложки французского журнала Madame Figaro. Знаменитость поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала стильный образ.

Соответствующее фото она опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Выпуск глянца с участием актрисы выйдет в мае этого года.

Так, в кадре Беллуччи позировала в бежевом бельевом топе и клетчатой юбке на запах с разрезом. Звезда держала трубку телефона, стоя возле стола.

Пользователи сети оценили лук для фотосессии Беллуччи и засыпали ее комплиментами.

"Замечательная женщина", "Самая красивая", "Точно мое новое любимое фото", "Какая культовая поза", – пишут люди в комментариях.

Коротко о знаменитости:

Моника Беллуччи – итальянская актриса и модель. Известность в кино Беллуччи принесли такие фильмы как "Дракула", "Малена", "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция", "Страсти Христовы", "Братья Гримм", "007: Спектр", "Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра".

Актриса родилась в семье сотрудника транспортной компании Паскуале Беллуччи и художницы Брунеллы Бриганти. После школы девушка училась на факультете права в Университете Перуджи. Она начала работать моделью, чтобы иметь возможность оплатить дорогостоящую учебу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 56-летняя Моника Белуччи оголила плечи, снявшись в черно-белой фотосессии. На ней была кружевная блузка с шлейкой на одно плечо и объемные сережки-кольца.