54-летняя Сальма Хайек поразила пышными формами в сексуальном купальнике. Фото
Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек продемонстрировала великолепную фигуру в цельном купальнике яркого оттенка.
Соответствующая фотография появилась на ее странице в Instagram. Так, знаменитость позировала на фоне голубого океана в наряде с глубоким декольте. Волосы у нее были распущены, также она надела солнцезащитные очки (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).
Что касается подписи к снимку, то Сальма была максимально лаконичной, оставив только хештег #sundayfunday.
Поклонники оценили пышные формы звезды, поэтому в комментариях оставляют для нее приятные слова:
"Ты опять меня убиваешь", "Огонь", "Потрясающе выглядишь", "Нереальная".
Напомним, Сальма Хайек – мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер. За свою актерскую карьеру она снялась в более чем 30 фильмах. Сальма является первой мексиканкой, которая была номинирована на премию "Оскар" за лучшую женскую роль.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Сальма Хайек засветила грудь в откровенном декольте. Она показала свою подтянутую грудь подписчикам в сети. Кроме того, кинозвезда позировала в солнцезащитных очках и с распущенными волосами.
Седокова сверкнула грудью в полупрозрачном боди. Она позировала в полупрозрачном блестящем бюстье, которое подчеркнуло не только стройные ноги звезды, но и пышные формы. В кадре певица предстала в интересном образе: с длинными афрокосичками.