54-річна Сальма Гаєк вразила пишними формами в сексуальному купальнику. Фото

Американська актриса мексиканського походження Сальма Гаєк продемонструвала чудову фігуру в цілісному купальнику яскравого відтінку.

Відповідна фотографія з'явилася на її сторінці в Instagram. Так, знаменитість позувала на фоні блакитного океану у вбранні з глибоким декольте. Волосся у неї було розпущене, також вона одягла сонцезахисні окуляри (щоб дивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Що стосується підпису до знімка, то Сальма була максимально лаконічною, залишивши тільки хештег #sundayfunday.

Шанувальники оцінили пишні форми зірки, тому в коментарях залишають для неї приємні слова:

"Ти знову мене вбиваєш", "Вогонь", "Приголомшливо виглядаєш", "Нереальна".

Сальма Гаєк засвітила пишні форми в фіолетовому купальнику. instagram.com/salmahayek

Коментарі фанатів. instagram.com/salmahayek

Коментарі фанатів. instagram.com/salmahayek

Нагадаємо, Сальма Гаєк – мексикансько-американська актриса, кінорежисер і продюсер. За свою акторську кар'єру вона знялася в більш ніж 30 фільмах. Сальма є першою мексиканкою, яка була номінована на премію "Оскар" за кращу жіночу роль.

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