54-летняя Сальма Хайек поразила пышными формами в сексуальном купальнике. Фото

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек продемонстрировала великолепную фигуру в цельном купальнике яркого оттенка.

Соответствующая фотография появилась на ее странице в Instagram. Так, знаменитость позировала на фоне голубого океана в наряде с глубоким декольте. Волосы у нее были распущены, также она надела солнцезащитные очки (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Что касается подписи к снимку, то Сальма была максимально лаконичной, оставив только хештег #sundayfunday.

Поклонники оценили пышные формы звезды, поэтому в комментариях оставляют для нее приятные слова:

"Ты опять меня убиваешь", "Огонь", "Потрясающе выглядишь", "Нереальная".

Напомним, Сальма Хайек – мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер. За свою актерскую карьеру она снялась в более чем 30 фильмах. Сальма является первой мексиканкой, которая была номинирована на премию "Оскар" за лучшую женскую роль.

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