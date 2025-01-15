52-летняя София Вергара подогрела слухи о романе с младшим на 12 лет пилотом Формулы-1, который горячо поддерживает Украину

Колумбийская и американская актриса София Вергара подогрела слухи о ее романе с пилотом Формулы-1, семиразовым чемпионом мира, Льюисом Хэмилтоном, который яро поддерживает Украину. Папарацци подловили знаменитость и автогонщика в Нью-Йорке после их совместного обеда.

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София и Льюис лучезарно друг другу улыбались и выглядели влюбленными. Они пообедали в ресторане, после чего вместе покинули заведение, передает TMZ.

Журналисты заметили, что Вергара и Хэмилтон бросали друг на друга кокетливые взгляды, когда сидели за столиком возле окна. По словам очевидцев, София была настолько увлечена разговором с гонщиком, что почти не притронулась к еде.

Позже к парочке присоединились друзья. Когда они закончили обед, Вергара села в автомобиль и уехала. Примечательно, что звезда Формулы-1 моложе актрисы на 12 лет.

Уже прошел почти год, как София развелась с актером Джо Манганьелло. Также она встречалась с богатым хирургом-ортопедом Джастином Салиманом, однако на церемонию вручения "Золотой глобус" актриса пришла в одиночестве, из-за чего появились слухи об их разрыве.

В свою очередь, Льюис встречался когда-то с певицей Николь Шерзингер и многими другими знаменитостями. Совсем недавно ему приписывали роман с Шакирой.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Хэмилтон поддержал украинцев и обратился к россиянам, которые выступают против Владимира Путина.

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