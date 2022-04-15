52-летний Diezel из Green Grey пошел защищать Украину и показал фото, как подписывает контракт

Лидер украинской рок-группы Green Grey, 52-летний Diezel (Андрей Яценко) принял решение пополнить ряды украинских добровольцев и пойти защищать Родину. Он подписал контракт с батальоном "Мрiя".

В своем Instagram Diezel сообщил, что война, вероятно, быстро не закончится, а значит нашим бойцам понадобится подкрепление. Также он опубликовал снимок в военной форме (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Ясно одно – быстро, все не закончится. А значит нужны будут силы на ротацию наших парней, и сил понадобится немало! Вижу себя полезным с оружием в руках. Вчера подписал контракт с батальоном "Мрiя". Будем служить. Слава Украине!" – написал он.

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Справка: Андрей Яценко является основателем и гитаристом украинской рок-группы Green Grey. Кроме того, музыкант уже восемь лет проводит рок-сейшены Diezel Jam Session, в которых принимают участие как уже известные, так и начинающие украинские музыканты. Помимо активной музыкальной деятельности, Diezel проводит фестиваль Summer Sound в Грибовке (Одесская область) и молодежный летний фестиваль "СтудМузФест" на базе Summer Sound.

Как писал OBOZREVATEL, в конце марта лидер украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк попал под минометный обстрел и получил ранение. В начале марта певец вступил в ряды территориальной обороны Вооруженных сил Украины.